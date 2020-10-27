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Mersin’deki orman yangını sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 13:46 | Son Güncelleme

Mersin’in Anamur ilçesi Karaağa köyü ile Uçarı Mahallesi arasında çıkan orman yangını sürüyor.Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki kızılçam ormanlarında çıkan yangına Anamur, Bozyazı ve Gülnar orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler müdahale etti.

Mersin’in Anamur ilçesi Karaağa köyü ile Uçarı Mahallesi arasında çıkan orman yangını sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki kızılçam ormanlarında çıkan yangına Anamur, Bozyazı ve Gülnar orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler müdahale etti. Karaağa köyü yakınlarındaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapılırken, yerleşim yerlerine yakın bölgede bulunan Uçarı Mahallesi’ndeki yangın ise yayılmaya devam ediyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle, insanlar evlerinden uzaklaştırılırken, yangına 30 arazöz, 2 helikopter ve 150’nin üzerinde personel ile müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkili olduğu yangın söndürme çalışmalarında, civar köylerdeki vatandaşlar da destek veriyor.

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