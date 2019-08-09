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Mersin'deki orman yangınları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 16:45 | Son Güncelleme

İki gün içinde 3 ilçede çıkan 8 orman yangınında yaklaşık 35 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi

MERSİN (AA) - Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, kentte iki gün içinde 8 orman yangını çıktığını, ekiplerin fedakarca çalışmalarıyla alevlerin söndürüldüğünü bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yükselen sıcaklıklar nedeniyle orman yangınlarında artış meydana geldiğini belirtti.

Mut, Gülnar ve Bozyazı ilçelerinde 7-8 Ağustos'ta 8 orman yangını çıktığını kaydeden Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Kentimizdeki orman yangınları, Orman Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde, Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün cefakar ve fedakar ekiplerinin üstün gayretleri sonucunda söndürülmüştür. Yangınlarda yaklaşık 35 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Orman yangınları açısından riskli günlere girilen şu dönemde vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz."

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Yılmaz, orman giriş ve çıkışları ile kırsal alanlarda ateş yakılmaması uyarısında bulundu.

Yangınlara anında müdahalenin önemine dikkati çeken Yılmaz, duman görüldüğünde 112 Acil Çağrı Merkezi veya orman yangını ihbar hattı 177'ye bildirimde bulunulmasını istedi.

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Mersin orman yangınları

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