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Mersin'deki orman yangınları büyümeden söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 19:40 | Son Güncelleme

Mersin'deki orman yangınları büyümeden söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ve Silifke ilçelerinde çıkan orman yangınlarında 7 hektarlık alan zarar gördü.

Mut ilçesi Çağılpınar mevkisindeki kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mut Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz, 2 su tankeri ve bir helikopterle alevlere müdahale edildi.

Büyümeden söndürülen yangında yaklaşık 5 hektar kızılçam ve ladin ormanı zarar gördü.

Silifke ilçesinin Işık mevkisindeki kızılçam ormanında da yangın çıktı.

Ekiplerin 8 arazöz, 3 su tankıyla müdahale ederek söndürdüğü yangın nedeniyle 2 hektarlık alanda zarar oluştu.

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