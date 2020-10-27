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Mersin’deki patlamaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 14:53 | Son Güncelleme

Mersin’de bir alışveriş merkezinin yakınındaki boş arazide meydana gelen ve bir kişinin hafif yaralandığı patlamaya ilişkin 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.Merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi’ndeki boş bir arazide meydana gelen patlamayla ilgili çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın failleri olduğu belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mersin’deki patlamaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Mersin’de bir alışveriş merkezinin yakınındaki boş arazide meydana gelen ve bir kişinin hafif yaralandığı patlamaya ilişkin 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi’ndeki boş bir arazide meydana gelen patlamayla ilgili çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın failleri olduğu belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.
11 Ekim tarihinde bir alışveriş merkezinin yakınındaki boş bir arazide zaman ayarlı ses bombasının patlaması sonucu 18 yaşındaki bir genç, elinden hafif şekilde yaralanmıştı.

Mersin’deki patlamaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

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