Mersin'deki sağanakta zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışması başlatıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, sağanak nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde hasar tespiti yapılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ağzıdelik, Çatalca, Yaramış, Çağbaşı, Çöplü, Kefeli ve Çiçekli mahallelerinde, iki gün önce etkili olan yağışlar nedeniyle sular altında kalan tarım arazilerinde incelemede bulundu.

Yaklaşık 15 bin dönüm ekili alanın zarar gördüğü ilçede, Kaymakam Kadir Sertel Otcu da inceleme yaptı.

Öte yandan, su baskınlarının yaşandığı alanlar drone ile görüntülendi.

