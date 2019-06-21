Mersin'deki şiddetli yağış

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan selin hasara yol açtığı iki mahallede onarım çalışmalarına başlandı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çokak ve Çavuşlu mahallelerinde dün akşam saatlerinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sel afetinin verdiği hasarı onarmak harekete geçildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erhan Okyay, ekiplerle mahallelerde hasat tespiti yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Okyay, "Hasarı ortadan kaldırmak adına ekiplerimizi teyakkuza geçirdik. İş makinelerimiz hasarı onarmak için var güçleriyle çalışacaklar. Yoldur, duvardır bozulur ya da çöker, bunlar doğal afetlerde olabilecek şeyler. İmkanlarımız doğrultusunda onarırız, ekili alanlarda ürünler de zarar görebilir, bunların hepsinin telafisi olur. Ancak bu afette bizi sevindiren tek şey herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmamasıdır." ifadesini kullandı.

Kentte dün görülen şiddetli yağışta, Çokak Mahallesi'ndeki Zekeriya Çayan İlk ve Ortaokulunun bahçe duvarının 50 metrelik kısmı selin etkisiyle yıkılırken, Çavuşlu Mahallesi'nde dere yatağına yakın evlerin bahçesini su basmış, yollar zarar görmüş, bazı elektrik direkleri devrilmişti.