HABER

Mersin'deki şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 13:36 | Son Güncelleme

Tarsus Belediyesince, ilçedeki şiddetli yağış sonrası oluşan selin zarara neden olduğu bölgelerde onarım çalışması başlatıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan selin hasara yol açtığı iki mahallede onarım çalışmalarına başlandı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çokak ve Çavuşlu mahallelerinde dün akşam saatlerinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sel afetinin verdiği hasarı onarmak harekete geçildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erhan Okyay, ekiplerle mahallelerde hasat tespiti yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Okyay, "Hasarı ortadan kaldırmak adına ekiplerimizi teyakkuza geçirdik. İş makinelerimiz hasarı onarmak için var güçleriyle çalışacaklar. Yoldur, duvardır bozulur ya da çöker, bunlar doğal afetlerde olabilecek şeyler. İmkanlarımız doğrultusunda onarırız, ekili alanlarda ürünler de zarar görebilir, bunların hepsinin telafisi olur. Ancak bu afette bizi sevindiren tek şey herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmamasıdır." ifadesini kullandı.

Kentte dün görülen şiddetli yağışta, Çokak Mahallesi'ndeki Zekeriya Çayan İlk ve Ortaokulunun bahçe duvarının 50 metrelik kısmı selin etkisiyle yıkılırken, Çavuşlu Mahallesi'nde dere yatağına yakın evlerin bahçesini su basmış, yollar zarar görmüş, bazı elektrik direkleri devrilmişti.

Mersin'deki şiddetli yağış

- Tarsus Belediyesince, ilçedeki şiddetli yağış sonrası oluşan selin zarara neden olduğu bölgelerde onarım çalışması başlatıldı

Mersin'de şiddetli yağış

Mersin'de şiddetli yağış

Mersin'de şiddetli yağış

Mersin'de şiddetli yağış

Mersin'de şiddetli yağış

Mersin'de şiddetli yağış

Mersin'de şiddetli yağış

Mersin'de şiddetli yağış

Mersin'de şiddetli yağış

Mersin'de şiddetli yağış

Mersin'de şiddetli yağış

Mersin'de şiddetli yağış

Mersin'de şiddetli yağış

Mersin'de şiddetli yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin şiddetli yağış Tarsus

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün Çubuk yapılanmasında cezalar belli oldu

FETÖ'nün Çubuk yapılanmasında cezalar belli oldu

Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bartın'daki selde kaybolan İsa Akgün'den acı haber geldi

Bartın'dan acı haber geldi...

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Zonguldak merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Zonguldak merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Süper Loto sonuçları 20 Haziran: 2 milyon TL’lik devir!

Büyük kazanan yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.