Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

MERSİN (AA) - Mersin'de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Akdeniz ilçesinde zarar gören tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Şiddetli yağış ve fırtının etkisiyle kentte örtü altı sebze üretiminin yoğun olarak yapıldığı Akdeniz ilçesindeki seralarda hasar meydana geldi.

Hasar oluşan tarım alanlarında en çok zarar gören ürünün biber ve patlıcan olduğu öğrenildi.

Akdeniz Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından ön incelemesi yapılan seralarda hasar tespit çalışmasına başlandığı bildirildi.

Bu arada, CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ve Akdeniz Örtü Altı Üreticiler Birliği Başkanı Tansel İzgi, bölgedeki çiftçileri ziyaret ederek, hasar gören yerlerde incelemelerde bulundu.

