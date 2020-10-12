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Mersin’deki tarım işçisi taşıyan midibüs kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 00:57 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde tarım işçisi taşıyan midibüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi.Alınan bilgiye göre Erdemli-Ayrancı karayolu Kösereli Mahallesi, Devrent Mevkisinde Ceyhan K.

Mersin’in Erdemli ilçesinde tarım işçisi taşıyan midibüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi.
Alınan bilgiye göre Erdemli-Ayrancı karayolu Kösereli Mahallesi, Devrent Mevkisinde Ceyhan K. yönetimindeki 81 EG 437 plakalı midibüs devrildi. Kazada 1 işçi olay yerinde, 1 işçi ise kaldırıldığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kazada 5’i ağır 33 yaralı işçi ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Erdemli ve Mersin merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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