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Mersin’deki tefeci operasyonunda 6 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 21:38 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde, tefecilere yönelik yapılan operasyonda 6 kişi tutuklandı.Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus ilçesinde tefecilik ve pos tefeciliği suçuyla ilgili 6 ay süren çalışmanın ardından 1 Eylül’de operasyon için düğmeye bastı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde, tefecilere yönelik yapılan operasyonda 6 kişi tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus ilçesinde tefecilik ve pos tefeciliği suçuyla ilgili 6 ay süren çalışmanın ardından 1 Eylül’de operasyon için düğmeye bastı. Farklı meslek gruplarından Tarsus ilçesinde 25, Mersin’de 1 ve Adana’da 6 olmak üzere 2’si kadın 32 şüphelinin yakalanması için ev ve iş yerlerine sabah 06.00’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheliden 29’u yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda farklı kişilere ait kredi kartları, alacak verecek notlarının bulunduğu ajandalar, 3 ruhsatsız av tüfeği, dijital materyaller ve fason olarak kurulan şirketlerden çekim yapıldığını gösteren slipler ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü’nde sorgusu tamamlanan şüphelilerden 13’ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i ifadesi alındıktan sonra salıverildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 6’sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 16 şüphelinin Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

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