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Mersin’deki tefeci operasyonunda 6 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 10:21 | Son Güncelleme

Mersin’de tefecilik ve pos tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 kişiden 14’ü tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla tefecilik ve pos tefecilik yaptığı değerlendirilen şahısların tespitine yönelik çalışma başlattı.

Mersin’de tefecilik ve pos tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 kişiden 14’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla tefecilik ve pos tefecilik yaptığı değerlendirilen şahısların tespitine yönelik çalışma başlattı. 6 aylık çalışmanın ardından tefecilik yaptıkları iddiasıyla aralarında mobilyacı, kuyumcu, emlakçı, yerel gazete, telefon bayi, dernek gibi meslek gruplarından kişilerin de olduğu 32 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 29 kişi gözaltına alındı. Şahısların Mersin, Tarsus ve Adana illerinde bulunan 18 adreste arama yapan ekipler, farklı şahıslara ait kredi kartları, alacak verecek notlarının bulunduğu ajandalar, 3 ruhsatsız av tüfeği, dijital materyaller ve fason olarak kurulan şirketlerden çekim yapıldığını gösterir slipler ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 14’ü tutuklanırken, 12 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 1 şahıs mahkeme tarafından, 2 şahıs ise savcılıktan sağlık sorunları sebebiyle serbest bırakılırken, adreslerinde bulunmayan 3 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

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