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Mersin'deki trafik kazasında ölen asker için tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 16:07 | Son Güncelleme

Tarsus ilçesindeki kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Fatih Şahin'in cenazesi, Tokat'ta defnedildi

TOKAT(AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden Uzman Çavuş Fatih Şahin, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şahin'in cenazesi, Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınarak Mevlana Mahallesi'ndeki babaevine, oradan da Merkez Büyük Camisi'ne getirildi.

Uzman Çavuş Fatih Şahin'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sarmadut Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Şahin'in babası Mustafa, annesi Aynur ve eşi Şule Şahin ile Tokat Vali Vekili Mehmet Gödekmerdan, Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Çelebi, İlçe Emniyet Müdürü Erol Alkan ve vatandaşlar katıldı.

Şahin'in, 2016 yılında Mardin Nusaybin'de terör örgütü PKK ile girilen çatışmada gazi olduğu öğrenildi.

- Olay

Şırnak'ta görevli Uzman Çavuş Serkan Çelik'in kullandığı 60 AS 123 plakalı otomobil, Tarsus ilçesi Sarıveli mevkisinde bariyerlere çarpmış, kazada araçta bulunan Tunceli'de görevli Uzman Çavuş Sinan Arslan ile Siirt'te görevli Uzman Çavuş Fatih Şahin hayatını kaybetmişti. Yaralanan Çelik ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.

Askerlerin Nevşehir'de eğitim amaçlı bulundukları ve hafta sonu izni için Mersin'e gittikleri öğrenilmişti.

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