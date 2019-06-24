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Mersin’deki tren kazasında yaralananların 2’sinin durumu ağır

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 14:21 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde yük treninin tarım işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2’si ağır 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Adana-Mersin seferini yapan yük treni, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte, karşıya geçmeye çalışan 63 LZ 951 plakalı minibüse çarptı.

Mersin’deki tren kazasında yaralananların 2’sinin durumu ağır

Mersin’in Tarsus ilçesinde yük treninin tarım işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Adana-Mersin seferini yapan yük treni, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte, karşıya geçmeye çalışan 63 LZ 951 plakalı minibüse çarptı. Kazada, içerisinde Suriyeli tarım işçilerinin bulunduğu bildirilen minibüsteki yolculardan 1’i olay yerinde hayatını kaybederken, ikisi ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirilirken, ismi öğrenilemeyen minibüs sürücüsünün ise araçtan atlayarak kurtulduğu belirtildi.
Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Mersin’deki tren kazasında yaralananların 2’sinin durumu ağır

Mersin’deki tren kazasında yaralananların 2’sinin durumu ağır

Mersin’deki tren kazasında yaralananların 2’sinin durumu ağır

Mersin’deki tren kazasında yaralananların 2’sinin durumu ağır

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