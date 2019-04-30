Mersin'deki uyuşturucu operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından yakalanıp adliyeye sevk edilen 19 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinden sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartıldı.

Şüphelilerden 10'u tutuklandı, biri hakkında ev hapsi kararı verildi, diğer 8'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 19 zanlı gözaltına alınmış, bir evin mutfağında yapılan aramada ekmek arasına gizlenmiş halde esrar bulunmuştu.