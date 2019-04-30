HABER

Mersin'deki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 10:54 | Son Güncelleme

Merkez Akdeniz ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından yakalanıp adliyeye sevk edilen 19 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinden sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartıldı.

Şüphelilerden 10'u tutuklandı, biri hakkında ev hapsi kararı verildi, diğer 8'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 19 zanlı gözaltına alınmış, bir evin mutfağında yapılan aramada ekmek arasına gizlenmiş halde esrar bulunmuştu.

Mersin'deki uyuşturucu operasyonu

- Merkez Akdeniz ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin torbacı

En Çok Okunan Haberler

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

ABD'den NATO hamlesi! Trump, senatonun onaylamasını talep etti!

ABD'den NATO hamlesi! Trump, senatonun onaylamasını talep etti!

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 1 Mayıs hangi yollar kapalı? Alternatif güzergahlar nereler? İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs açıklaması!

Son dakika Şırnak ve Siirt'te operasyon: 8 terörist öldürüldü

Sıcak temas sağlandı! 8 terörist öldürüldü

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla 81 ile genelge

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla 81 ile genelge

Günlük burç yorumları 30 Nisan Salı - Ay, Balık burcunda ilerliyor

Ay, Balık burcunda ilerliyor!

Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi

Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi

Son dakika Gümrük Muhafaza ekiplerinden sınır kapısında operasyon! Değeri dudak uçuklattı

Az önce ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.