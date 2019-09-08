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Mersin'deki yol süpürme aracının tek kadın şoförü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 12:53 | Son Güncelleme

MERSİN Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü personeli olan, 1 çocuk annesi Ayşe Durmuş (34), kentteki yol süpürme aracının şoförlüğünü yapıyor.

Mersin'deki yol süpürme aracının tek kadın şoförü

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü personeli olan, 1 çocuk annesi Ayşe Durmuş (34), kentteki yol süpürme aracının şoförlüğünü yapıyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü personeli olarak görev yapan Durmuş, kent genelinde hizmet veren toplam 15 yol süpürme aracının şoförleri içerisindeki tek kadın şoför olarak dikkat çekiyor. Bu işin kadınlar arasında yaygınlaşmasını istediğini belirten ve kadınların istedikleri zaman yapamayacakları hiçbir şeyin olmadığını dile getiren Durmuş, 'Acaba bu araçları sürebilir miyim, süremez miyim?' diye arkadaşları ile konuşurken cesaret bulduğunu ve bunun üzerine ehliyet almaya gittiğini söyledi.
Evine gösterdiği özenin ve titizliğin aynısını kente de gösterdiğini söyleyen Durmuş, yeri geldiğinde tek bir izmarit parçasının bile peşinden koşturduğunu dile getirdi. Sabah saatlerinde ilk olarak kapalı otoparka giden ve süpürme aracını çalıştıran Ayşe Durmuş akşam mesai bitimine kadar şehri pırıl pırıl yapmak için çabalıyor. Taş Bina çevresi, Ulu Cami civarı ve duraklarda temizlik çalışmalarını yapan ve mesai arkadaşları tarafından Ayşe Abla olarak hitap edilen Ayşe Durmuş şehri adeta çiçek gibi güzelleştiriyor.
İşe başlama hikayesini anlatan Durmuş, aslında her şeyin bir şaka üzerine geliştiğini anlattı ve "Normalde 1,5 yıllık bir şoförlüğüm vardı. Bina temizlik personeliydim. ‘Ben bu arabaları süremez miyim?’ dedim. Çok sevdiğim ağabeylerim ‘Olabilir, neden olmasın’ dediler. Ben de onların verdiği ilhamla, gittim ehliyetimi aldım, geldim önlerine koydum. Bir şaka ile başladı ama gerçek oldu" diyerek, yol süpürme aracı şoförlüğü macerasının nasıl başladığını anlattı.
İnsanlardan gün içerisinde çok güzel tepkiler aldığını ifade eden Durmuş, "İşimi çok seviyorum. Gün içerisinde çok güzel tepkilerle karşılaşıyorum. İnsanlar kadın olduğumu gördükleri zaman çok farklı yaklaşıyorlar. Güler yüzlüler, ‘Helal olsun, bir bayanın öyle bir iş yapması ne güzel’ diyorlar. Çok güzel tepkiler alıyorum. Normal ev temizliği gibi oluyor bazen. Tek bir izmaritin arkasından bile koşuşturabiliyorum araçla" diye konuştu.
Kenti adeta kendi evi gibi gördüğünü ve o titizlik ile çalıştığını kaydeden Durmuş, "Kenti evim gibi görüyorum. Taş Bina çevresinde çalışıyorum. Duraklara gidiyorum. Ulu Cami Meydanı'ndayım. Çavuşum nerelere derse oralara gidiyorum. Aynı zamanda ev hanımıyım. Gerçekten de bu işi yapmam gerekiyor. İşimi seviyorum. Temizliği normal şartlarda zaten çok seviyorum. Önce elle temizliyordum, şimdi araba ile temizliyorum. Daha konforlu. Mersin’i de evim gibi gördüğüm için daha titizlikle temizliyorum. Bir kadının elinin değmesi daha farklı oluyor. O yüzden kentimi evim gibi seviyorum. İşimi de çok seviyorum" dedi.
‘60 ERKEĞİN İÇİNDE EHLİYET ALAN TEK KADIN BENDİM’
Yol süpürme aracı belgesi almaya gittiğinde insanların bir kadının o aracı kullanacak olmasından dolayı şaşkınlık yaşadığına dikkat çeken Durmuş, sözlerini şöyle tamamladı:
"Belgeyi almak için eşim benim adıma kaydolmuştu. Sınav günü gittiğimizde herkes eşim sınava girecek zannediyordu. 50-60 erkeğin içerisinde tek kadın ben olunca şok olmuşlardı. ‘Siz mi gireceksiniz?’ demişlerdi. ‘Evet, ben gireceğim olamaz mı?’ dedim. ‘Olabilir’ dediler. Türkiye’de zaten 3 yerden alınabiliyordu belge. Bana ‘İlksiniz’ dediler ve benim orada daha çok hoşuma gitti. Kursa da kızım ve eşimle birlikte gitmiştim. İlk sınavımda da aldım ehliyeti çok şükür. Bu şekilde Türkiye’de belgeli olarak ilk benim diye biliyorum. Mersin’de de ilk benim zaten. İnşallah devamı da gelir. Kadınların yapamadığı bir şey yoktur. Yeter ki istesinler. Gerçekten de istesinler, yapamayacakları hiçbir şey yok. Ben sadece kadınlara bunu söylüyorum."

FOTOĞRAFLI

Mersin'deki yol süpürme aracının tek kadın şoförüMersin'deki yol süpürme aracının tek kadın şoförüMersin'deki yol süpürme aracının tek kadın şoförüMersin'deki yol süpürme aracının tek kadın şoförü

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