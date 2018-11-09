HABER

Mersin'den Adana'ya uzanan hayat köprüsü

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.11.2018 11:12 | Son Güncelleme

MERSİN'de geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen M.T.'nin (21) bağışlanan organlarından karaciğeri, Adana'da Recep Antan'a (52) nakledildi.

Mersin'den Adana'ya uzanan hayat köprüsü

ADANA, (DHA)- MERSİN'de geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen M.T.'nin (21) bağışlanan organlarından karaciğeri, Adana'da Recep Antan'a (52) nakledildi.
​Mersin'de önceki gün trafik kazasında yaralanan M.T.'nin kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı. Organlardan karaciğer, Adana'ya gönderildi. Karaciğer, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde Doç Dr. Tolga Akçam, Abdullah Ülkü ve koordinatör hemşire Gülhan Cömert'ten oluşan ekip tarafından, 4 yıldır organ bekleyen Recep Antan'a nakledildi. Antan'ın sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.
Türkiye'de çok sayıda kişinin nakil beklediğini belirten Doç. Dr. Tolga Akçam, bir yaşamın sona ermesinin ardından bağışlanan karaciğerin başka bir kişinin yaşama umudu haline geldiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Mersin'den Adana'ya uzanan hayat köprüsüMersin'den Adana'ya uzanan hayat köprüsü

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
Hamileliğin 'rötuşsuz' halleri: Instagram fotoğrafımda neden çıplak ve klozetin üstündeyim?Hamileliğin 'rötuşsuz' halleri: Instagram fotoğrafımda neden çıplak ve klozetin üstündeyim?
Narın faydaları nelerdir? Nar neye iyi gelir? İşte nar ve nar suyunun inanılmaz faydaları Narın faydaları nelerdir? Nar neye iyi gelir? İşte nar ve nar suyunun inanılmaz faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye açıklaması

Galatasaray'da Fatih Terim'in cezalar sonrası Belhanda planı

Galatasaray'da Fatih Terim'in cezalar sonrası Belhanda planı

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Narın faydaları nelerdir? Nar neye iyi gelir? İşte nar ve nar suyunun inanılmaz faydaları

Narın faydaları nelerdir? Nar neye iyi gelir? İşte nar ve nar suyunun inanılmaz faydaları

Sosyal medyada tütün ürünleri kullanan ve paylaşanlara ceza gelecek

Sosyal medyada tütün ürünleri kullanan ve paylaşanlara ceza gelecek

Astım hastalarına boğazlı kazak uyarısı! Kışlık kıyafet seçerken dikkat

Astım hastalarına boğazlı kazak uyarısı! Kışlık kıyafet seçerken dikkat

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

Bozyörük yılanıyla gelen şifa! Bilen almadan geçmiyor

Bozyörük yılanıyla gelen şifa! Bilen almadan geçmiyor

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.