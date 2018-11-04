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Mersin'den Anıtkabir'e pedal çevirecekler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 12:53 | Son Güncelleme

Mersin Bisiklet Derneği tarafından hayata geçirilen "Pedala Engel Yok Projesi" kapsamında 3'ü görme engelli 100'e yakın bisikletçi, 10 Kasım'da Anıtkabir'e ulaşmak için Mersin'den bisikletle yola çıktı - Görme engelli Fahrettin Sadıç: - "Erişilebilir çözümler üretildiğinde biz de bu çözümleri kullanarak hayatımızı gayet rahat bir şekilde idame ettirebiliyoruz. Bisiklet de bunlardan bir tanesi"

MERSİN (AA) - Mersin Bisiklet Derneği tarafından hayata geçirilen "Pedala Engel Yok Projesi" kapsamında görme engellilerin de aralarında bulunduğu 100'e yakın bisikletçi, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinlikle 10 Kasım'da Anıtkabir'e ulaşmak için Mersin'den hareket etti.

Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen 100'e yakın bisikletçi, burada son hazırlıklarını tamamladı.

"Ata'ya Saygı-Pedala Engel Yok" sloganıyla yola çıkan bisikletçiler, günde yaklaşık 100 kilometre pedal çevirerek, Mersin-Tarsus-Pozantı-Ulukışla-Aksaray-Şereflikoçhisar-Gölbaşı rotasını izleyip, Anıtkabir'e ulaşmayı hedefliyor.

Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin ilkini geçen yıl gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yıl Türkiye'nin farklı yerlerinden de katılım olduğunu aktaran Uygun, "Engelsiz yaşam adına önemli bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Amacımız buradan yola çıkıp, günde 100 kilometre pedal çevirerek, Ankara'ya ulaşmak. 10 Kasım'da Anıtkabir'de olacağız. Atamızı ziyaret edeceğiz." diye konuştu.

Uygun, aralarında 3 görme engelli bisikletçinin de olduğunu ve "tandem" olarak adlandırılan bisikletlerle yola çıkacaklarını sözlerine ekledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel de etkinliğin çok anlamlı olduğunu, meşakkatli bir yolculuğun ardından bisikletçilerin Ankara'ya ulaşacaklarını söyledi.

- "Bisikletle birlikte hayatımda çok şey değişti"

Görme engelli Fahrettin Sadıç ise geçen yıl etkinliğe katıldığını, o günden beri de bisiklet kullandığını söyledi.

Görmemenin bir eksiklik değil farklılık olduğunu anlatan Sadıç, şöyle konuştu:

"Biz görmüyor olabiliriz ama her şeyi bir şekilde yapabiliyoruz. Erişilebilir çözümler üretildiğinde biz de bu çözümleri kullanarak hayatımızı gayet rahat bir şekilde idame ettirebiliyoruz. Bisiklet de bunlardan bir tanesi. Biz tandem bisiklet kullanıyoruz ve bisiklet keyfini paylaşıyoruz. Bu bisiklet 2 kişilik. Yolda giderken muhabbet ediyoruz. Etrafımızı pilot arkadaşımızdan dinliyoruz. Bisiklet hayatımızın bir parçası oluyor. Tandemle her şeyi paylaşıyoruz. Benim diğer insanlara tavsiyem, bir kere hayatın içerisinde olmak gerekiyor. Ben 12 yıllık bir öğretmenim. Bu bisikletle birlikte hayatımda çok şey değişti. Geçen hafta da yamaç paraşütü yaptık."

Sadıç, perşembe günleri de şehir turlarına katıldıklarını, isteyen görme engellileri de aralarına aldıklarını sözlerine ekledi.

Görme engelli Ceyhun Demir de etkinliğe katılmak için Ankara'dan geldiğini söyledi.

Tarih öğretmeni olduğunu aktaran Demir, "İlk defa bisikletle Mersin'deki dernek vasıtasıyla tanıştım. Projeden bahsettiler. Biz de buna katkıda bulunalım dedik. Pedala engel olmaz diyerek yola çıktık. Yolculuğun en iyi şekilde geçeceğini düşünüyorum. Önceden bir hazırlık aşaması oldu." ifadelerini kullandı.

Görme engelli Burak Türkoğlu da ilk kez böyle bir etkinliğe katıldığını ve çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Anıtkabir'i ziyaret edecek olmaktan duyduğu heyecanı dile getiren Türkoğlu, yolculuğunda tandem bisiklette eşinin kendisine destek vereceğini söyledi.

Bisikletçiler, daha sonra polis ekipleri eşliğinde yola çıktı.

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"Pedala Engel Yok Projesi" Anıtkabir Mersin Mersin Bisiklet Derneği

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