Mersin'den Anıtkabir'e pedal çevirecekler

Bu yıl Türkiye'nin farklı yerlerinden de katılım olduğunu aktaran Uygun, "Engelsiz yaşam adına önemli bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Amacımız buradan yola çıkıp, günde 100 kilometre pedal çevirerek, Ankara'ya ulaşmak. 10 Kasım'da Anıtkabir'de olacağız. Atamızı ziyaret edeceğiz." diye konuştu.

MERSİN (AA) - Mersin Bisiklet Derneği tarafından hayata geçirilen "Pedala Engel Yok Projesi" kapsamında görme engellilerin de aralarında bulunduğu 100'e yakın bisikletçi, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinlikle 10 Kasım'da Anıtkabir'e ulaşmak için Mersin'den hareket etti.

"Biz görmüyor olabiliriz ama her şeyi bir şekilde yapabiliyoruz. Erişilebilir çözümler üretildiğinde biz de bu çözümleri kullanarak hayatımızı gayet rahat bir şekilde idame ettirebiliyoruz. Bisiklet de bunlardan bir tanesi. Biz tandem bisiklet kullanıyoruz ve bisiklet keyfini paylaşıyoruz. Bu bisiklet 2 kişilik. Yolda giderken muhabbet ediyoruz. Etrafımızı pilot arkadaşımızdan dinliyoruz. Bisiklet hayatımızın bir parçası oluyor. Tandemle her şeyi paylaşıyoruz. Benim diğer insanlara tavsiyem, bir kere hayatın içerisinde olmak gerekiyor. Ben 12 yıllık bir öğretmenim. Bu bisikletle birlikte hayatımda çok şey değişti. Geçen hafta da yamaç paraşütü yaptık."

Görmemenin bir eksiklik değil farklılık olduğunu anlatan Sadıç, şöyle konuştu:

Görme engelli Fahrettin Sadıç ise geçen yıl etkinliğe katıldığını, o günden beri de bisiklet kullandığını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel de etkinliğin çok anlamlı olduğunu, meşakkatli bir yolculuğun ardından bisikletçilerin Ankara'ya ulaşacaklarını söyledi.

Uygun, aralarında 3 görme engelli bisikletçinin de olduğunu ve "tandem" olarak adlandırılan bisikletlerle yola çıkacaklarını sözlerine ekledi.

Sadıç, perşembe günleri de şehir turlarına katıldıklarını, isteyen görme engellileri de aralarına aldıklarını sözlerine ekledi.

Görme engelli Ceyhun Demir de etkinliğe katılmak için Ankara'dan geldiğini söyledi.

Tarih öğretmeni olduğunu aktaran Demir, "İlk defa bisikletle Mersin'deki dernek vasıtasıyla tanıştım. Projeden bahsettiler. Biz de buna katkıda bulunalım dedik. Pedala engel olmaz diyerek yola çıktık. Yolculuğun en iyi şekilde geçeceğini düşünüyorum. Önceden bir hazırlık aşaması oldu." ifadelerini kullandı.

Görme engelli Burak Türkoğlu da ilk kez böyle bir etkinliğe katıldığını ve çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Anıtkabir'i ziyaret edecek olmaktan duyduğu heyecanı dile getiren Türkoğlu, yolculuğunda tandem bisiklette eşinin kendisine destek vereceğini söyledi.

Bisikletçiler, daha sonra polis ekipleri eşliğinde yola çıktı.

