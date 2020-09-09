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Mersin’den Antalya’ya salça kovasında uyuşturucu sevkiyatına 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 15:37 | Son Güncelleme

Antalya’da kent girişinde durdurulan kamyonda salça kovaları ve pantolon içine gizlenmiş 6 kilo 520 gram metamfetamin ele geçirilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksu ilçesi Expo Kavşağı’nda takibinde oldukları bir kamyonu durdurdu.

Antalya’da kent girişinde durdurulan kamyonda salça kovaları ve pantolon içine gizlenmiş 6 kilo 520 gram metamfetamin ele geçirilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksu ilçesi Expo Kavşağı’nda takibinde oldukları bir kamyonu durdurdu. Narkotik köpeği Kayra’nın da katıldığı aramada kamyonunun şoför mahallinde ve kasadaki salça kovaları içine gizlenmiş 6 kilogram 520 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis, kamyonda yakalanan N.G’nin bağlantılı olduğu B.İ, E.S ve M.A’yı da Kepez Devlet Hastanesi yakınında yakaladı. B.İ’nin Şelale Mahallesi’ndeki evinde yapılan aramada bir hassas terazi bulunurken, B.İ ve N.G’nin birlikte kullandığı aynı bölgedeki diğer evde de narkotik köpeği Toni’nin yardımıyla arama yapıldı. Toni’nin tepki verdiği yatağın altında poşete sarılı 5,5 kilogram eroin, hassas terazi, pompalı tüfek, 32 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A, B.İ, E.S. ve N.G, emniyetteki ifadelerinin ardından “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin kafasının bandajla sarılı olduğu görüldü.
Öte yandan narkotik ekiplerinin Yeşildere Mahallesi’nde yaptıkları operasyonda da 4 şüpheli yakalandı. 4 şüpheli emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Her iki operasyonda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarının yaklaşık 56 bin kişiye ulaşmadan polis tarafından yakalandığı bildirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.İ, E.S. ve N.G tutuklanırken, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon saniye saniye kaydedildi
Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonun videosunu paylaştı. Mersin’den Antalya’ya uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen kamyon narkotik ekiplerince havadan ve yerden uzun süre takip edildi. Uygun bir noktada kamyonu durduran polisin şüpheliyi gözaltına aldığı ve şoför bölümünde yapılan aramada pantolon içine gizlenmiş uyuşturucu maddeyi ele geçirdiği görüldü. Ekiplerin kamyonun kasa bölümünde ise narkotik köpeği Karya eşliğinde yaptıkları aramada salça dolu kova içinde de uyuşturucu madde bulundu. Narkotik köpeği Toni’nin eşliğinde şüphelilerin evinde yapılan aramada yatak altına poşetle gizlenmiş uyuşturucu maddenin saklandığı belirlendi.

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