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Mersin’den deprem bölgesine kurtarma ekibi gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 23:50 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesince 6.8 büyüklüğünde depremin yaşandığı Elazığ’a, 2 arama-kurtarma köpeği ve 3 arama-kurtarma aracıyla birlikte 11 kişilik kurtarma ekibi gönderildi.Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Elazığ’da meydana gelen ve can kayıplarının da yaşandığı deprem sonrası, arama-kurtarma çalışmaları için 3 araç, 2 arama-kurtarma köpeği ve gerekli ekipmanlarla birlikte 11 kişiden oluşan ekibin, bölgeye ulaşmak için yola çıktığı bildirildi.

Mersin’den deprem bölgesine kurtarma ekibi gönderildi

Mersin Büyükşehir Belediyesince 6.8 büyüklüğünde depremin yaşandığı Elazığ’a, 2 arama-kurtarma köpeği ve 3 arama-kurtarma aracıyla birlikte 11 kişilik kurtarma ekibi gönderildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Elazığ’da meydana gelen ve can kayıplarının da yaşandığı deprem sonrası, arama-kurtarma çalışmaları için 3 araç, 2 arama-kurtarma köpeği ve gerekli ekipmanlarla birlikte 11 kişiden oluşan ekibin, bölgeye ulaşmak için yola çıktığı bildirildi. Belediye Başkanı Vahap Seçer’in talimatıyla Mersin’den yola çıkan ekipte, bir müdür, bir amir ve 9 arama-kurtarma personelinin yer aldığı ifade edilirken, ayrıca bölgedeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere yardım kolileri de hazırlandığı kaydedildi.

Mersin’den deprem bölgesine kurtarma ekibi gönderildi

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