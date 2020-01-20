Mersin'den İdlib'e 17 tır insani yardım malzemesi

MERSİN (AA) - Mersin Valiliği, İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfının organizasyonunda toplanan 17 tırlık insani yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Vali Ali İhsan Su, Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu alanında düzenlenen törende, dünyanın her yerindeki mazlum ve mağdurlara yardım edildiğini söyledi.

Suriye'deki insanların zor durumda olduğunu belirten Su, "İdlib bölgesinde yapılan saldırılar sonucunda 300 binin üzerinde insan göç etmek zorunda kaldı. Bunların yaklaşık yüzde 76'sı kadın ve çocuklardan oluşuyor." dedi.

İl Müftüsü Şaban Kondi de İdlib'de çamur içerisinde kalan insanların, zor şartlar altında yaşadığını vurguladı.

Daha önce 3 tırın ihtiyaç sahiplerine gönderildiğini belirten Kondi, kent merkezinden de 15 tırın yolcu edileceğini, hafta içi de 5 tırın bölgeye ulaştırılacağını kaydetti.

Edilen duanın ardından 15 tır İdlib'e uğurlandı.

Tarsus ilçesinde de Türkiye Diyanet Vakfı Borsa Kız Öğrenci Yurdu binası önünden 2 yardım tırı bölgeye hareket etti.

