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  4. Mersin'den İdlib'e gönderilen insani yardım malzemeleri 25 tıra ulaştı

Mersin'den İdlib'e gönderilen insani yardım malzemeleri 25 tıra ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 15:03 | Son Güncelleme

Mersin'den İdlib'e gönderilen insani yardım malzemeleri 25 tıra ulaştı

MERSİN (AA) - İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, AFAD koordinasyonunda düzenlenen "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında Suriye'nin İdlib kentine 25 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıda, İdlib'e yönelik saldırılarda binlerce kişinin mağdur olduğunu belirtti.

Bölgedeki insanların, can güvenliğinin yanı sıra ağır kış şartları, susuzluk, barınma, salgın hastalıklar gibi birçok sorunla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Su, şunları belirtti:

"İçişleri Bakanlığımızın, AFAD koordinasyonunda bu insanların acil olan ihtiyaçlarının karşılanması için başlattığı yardım kampanyasına ilimizde tüm kurumlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla beraber destek olmaya ve bu yardımı daha da büyüterek katılım sağlamaya gayret edeceğiz."

Su, valilik koordinesinde Mersin İl Müftülüğünce toplanan yardımların, 25 tırla İdlib'e gönderildiğini belirterek, herkesi kampanyaya destek olmaya davet etti.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib Mersin yardım

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