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Mersin'den Kıbrıs'a geçmeye çalışan 11 Suriyeliye sınır dışı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 14:44 | Son Güncelleme

 MERSİN’in Gülnar ilçesinde, Akdeniz üzerinden Avrupa ülkelerine geçmek isteyen kaçaklar, jandarma tarafından yakalandı.

Mersin'den Kıbrıs'a geçmeye çalışan 11 Suriyeliye sınır dışı

Atike Ceylan KAÇAR/GÜLNAR (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Gülnar ilçesinde, Akdeniz üzerinden Avrupa ülkelerine geçmek isteyen kaçaklar, jandarma tarafından yakalandı. Suriyeli organizatör gözaltına alınırken, 1'i kadın 11 Suriye uyruklu kaçak ülkelerine gönderilmek üzere sınır dışı edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakların ilçeden yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine geçeceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda bir grup Suriyeli kaçağın sürat teknesi ile Kıbrıs Rum kesimine geçeceği öğrendi. Ekipler bunun üzerine Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan izin alarak Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda desteği ile Suriyeli kaçakları Büyükeceli Mahallesi sahilinde sürat teknesi içinde yakalayarak gözaltına aldı.
Denizde gözaltına alınan kaçaklar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi’ndeki limana getirerek Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Gülnar ilçesine götürülerek sorgulanan 1'i organizatör, 1'i kadın 12 Suriyeli kaçak sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkartıldı. Organizatör insan kaçakçılığı suçundan tutuklanırken 11 Suriyeli kaçak ise ülkelerine gönderilmek üzere sınır dışı edildi.

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Mersin'den Kıbrıs'a geçmeye çalışan 11 Suriyeliye sınır dışıMersin'den Kıbrıs'a geçmeye çalışan 11 Suriyeliye sınır dışı

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