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Mersin'den Kıbrıs'a yüzme denemesi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 11:37 | Son Güncelleme

Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübünün deneyimli yüzücüleri, Mersin'in Aydıncık ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 24 saatte yüzerek ulaşmaya çalışacak

MERSİN (AA) - Mersin'den, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yüzme denemesi yapacak Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübünün Master Yüzme Takımı, ilk kulaçlarını attı.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yüzme denemesi yapacak 8 sporcu, Mersin Marina'da düzenlenen toplantıya katıldı.

Etkinliği destekleyen Yenişehir Belediyesi Başkanı Abdullah Özyiğit, buradaki konuşmasında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uluslararası camiasının görmezden geldiği, yıllardır haksız bir ambargo altında tutulan bir ülke. Kıbrıs'a ziyarete gittiğimde bu faaliyeti anlattım. Memnuniyetlerini ifade ettiler. Orada sporcularımızı karşılayacak çok değerli ev sahipleri var." ifadesini kullandı.

Kulüp Başkanı Hüseyin Kuriş de ekibin Manş Denizi'ni geçişinden sonra Cebelitarık Boğazı'nı da geçmeyi düşündüğünü, sonrasında Mersin-Kıbrıs arasında yüzmeye karar verdiklerini belirtti. Kuriş, "Ülkemiz ve KKTC arasına bir parkur kazandırıp turizme katkı vermek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Profesör, doktor ve öğretmenlerden oluşan deneyimli yüzücüler, hedeflerine ulaşmak için Aydıncık ilçesinden suya girerek ilk kulaçlarını attı.

Dönüşümlü katedecekleri mesafeyi 24 saatte tamamlamayı hedefleyen yüzücülere, iki hakem ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri eşlik ediyor.

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