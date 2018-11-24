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Mersin’den ‘Mikro Mardin’ Sergisi Geçti

24.11.2018 20:41 | Son Güncelleme

Kurşun kalem uçlarına minyatür heykeller yapan Ramazan Bala, Mardin’in tarihi eserlerini yansıttığı sergisiyle Mersin Üniversitesi’ndeydi

Kurşun kalem uçlarına minyatür heykeller yapan Ramazan Bala, Mardin’in tarihi eserlerini yansıttığı sergisiyle Mersin Üniversitesi’ndeydi.

20 yaşındaki Bala’nın kurşun kalem oymacılığına olan ilgisi lisede yaptığı resimlerle başlamış. Fikirlerini daha canlı bir obje üzerine resmetme arayışı Bala'yı önce tebeşire yönlendirmiş. Ancak tebeşir çabuk deforme olduğu için farklı bir çözüm aramış ve kurşun kalemle çalışmaya bunun üzerine başlamış.

Yaptığı ilk eserleri 2016 yılında sergilemiş. Toplam 56 eserden oluşan sergi ilgi görünce Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Bala’ya destek kararı almış.
Mersin’de sergilenen “Mikro Mardin” koleksiyonu bu destekle oluşmuş.

Bala, eserlerin ortalama üç haftada bittiğini söylüyor. Onu en çok uğraştıran Mardin Ulu Cami minyatürü olmuş, bu eser için için bir buçuk ay uğraşmış.

Bala bir esere başlamadan önce onu fotoğrafladığını ve en ince ayrıntısına kadar incelediğini söylüyor.

Bala, “Daha sonra kullanacağım kalemin ölçeklendirmesini yapar, sonra bir hafta boyunca üstüne işaretler ve sonunda işlemeye başlarım. Kretuar bıçağıyla milim milim işlerim” diyor.

Genç sanatçı kurşun kalem oymacılığı için kullanılan kalemin mukavemetinin iyi olması gerektiğini söylüyor. Standart olarak HB kalem kullanıyor ama 6B’ye kadar çıkabiliyor.

Bala’ya göre bu işi yapmak isteyenlerde olması gerekenler görsel zeka, el becerisi ve koordinasyon.

"Mikro Mardin" sergisi Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sergi Salonu’nda sergilendi.

Sergi 23 Kasım Cuma akşamı sona erdi.

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