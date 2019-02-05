Mersin'e gelen gemideki muz yüklü konteynerde 615 kilo kokain ele geçirildi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN Limanı'na yanaşan Ekvator'dan gelen gemide, muzların arasına gizlenmiş, değeri yaklaşık 200 milyon TL olan 615 kilogram kokain ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, kentteki uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Ekvator'dan gelen ve Mersin Limanı'na yanaşan gemideki muz yüklü konteynerde arama yaptı.
Ekipler muzların arasına gizlenmiş 530 paket halindeki 615 kilogram kokain bulunduğunu tespit etti. Uyuşturucunun değerinin yaklaşık 200 milyon TL olduğu belirlenirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
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