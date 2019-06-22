Mersin’e 'Hava Taksi'

3 milyar liranın üzerinde borç açıklayan Mersin Büyükşehir Belediyesi ek gelir arayışında. Belediyenin geçen yıl satın aldığı helikopter tasarruf tedbirleri kapsamında kullanılacak. Mersinliler belediye helikopterini kiralayabilecek.
Uygulama pazartesi günü başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, VOA Türkçe’ye projeyle ilgili bilgi verdi: “Helikopterimiz acil bir durum, yangın, imar, çevre kirliliğiyle ilgili denetleme yapmak için alınmıştı. Yeni seçilen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’in, seçildiği andan itibaren tasarruf tedbirleriyle ilgili bize vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda hem vatandaşlarımıza böyle bir imkan sunalım hem de tasarruf edelim diye düşündük. Buradaki amacımız Mersin’in doğal, tarihi, turistik yerlerini havadan vatandaşlarımıza göstermek."
Helikopter 6 kişilik. 1 saatlik ücret 9 bin lira. Rota zorunluluğu yok, istenilen şekilde uçulabiliyor. İstenirse uzun mesafeli yolculuklar da yapılabiliyor.
Helikopteri kiralamak isteyenlerin bir gün önceden Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na başvurması gerekiyor. Uçuş, şehirlerarası otogar yakınlarındaki 'Heliport’tan yapılıyor.
Amaç tasarruf
Helikopterin kiralanması fikri Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin tasarruf tedbirleri kapsamında ortaya çıktı. 31 Mart’taki seçimlerde en yakın rakibine yaklaşık 5 puan fark atan Vahap Seçer, Mayıs ayı başında VOA Türkçe’ye konuşmuş ve belediyenin toplam borcunun 3 milyar liradan fazla olduğunu söylemişti. Seçer, tasarruf tedbirlerinin hızla hayata geçirildiğini vurgulamıştı.
Vahap Seçer CHP’li; Belediye Meclisi’nde ise AK Parti ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı çoğunluğu var. Seçer geçen ay Meclis’ten borçlanma yetkisi istemiş ancak bu talep İttifak’ın oylarıyla reddedilmişti. Borçlanma yetkisi Belediye’nin hizmetlerini sürdürebilmesi açısından kritik öneme sahip.
Seçer bir yandan tasarruf tedbirlerini hayata geçirirken diğer yandan da seçim kampanyasında bulunduğu vaatleri yerine getirmeye çalışıyor. Kampanya sırasında verdiği suya indirim sözünü geçen ay tuttu. Aynı şekilde toplu ulaşıma da indirim yapıldı.
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