Mersin’e 'Hava Taksi'

3 milyar liranın üzerinde borç açıklayan Mersin Büyükşehir Belediyesi ek gelir arayışında. Belediyenin geçen yıl satın aldığı helikopter tasarruf tedbirleri kapsamında kullanılacak. Mersinliler belediye helikopterini kiralayabilecek.

Uygulama pazartesi günü başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, VOA Türkçe’ye projeyle ilgili bilgi verdi: “Helikopterimiz acil bir durum, yangın, imar, çevre kirliliğiyle ilgili denetleme yapmak için alınmıştı. Yeni seçilen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’in, seçildiği andan itibaren tasarruf tedbirleriyle ilgili bize vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda hem vatandaşlarımıza böyle bir imkan sunalım hem de tasarruf edelim diye düşündük. Buradaki amacımız Mersin’in doğal, tarihi, turistik yerlerini havadan vatandaşlarımıza göstermek."

Helikopter 6 kişilik. 1 saatlik ücret 9 bin lira. Rota zorunluluğu yok, istenilen şekilde uçulabiliyor. İstenirse uzun mesafeli yolculuklar da yapılabiliyor.

Helikopteri kiralamak isteyenlerin bir gün önceden Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na başvurması gerekiyor. Uçuş, şehirlerarası otogar yakınlarındaki 'Heliport’tan yapılıyor.