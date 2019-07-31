Mersin’e milli maç için soru önergesi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de 2013 yılından bu yana milli maç oynanmamasını soru önergesi vererek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşıyan CHP Milletvekili Cengiz Gökçel, 6 yıllık hasretin son bulmasını istedi.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, A Milli Futbol takımının İzlanda’da maruz kaldığı muamele sonrası Mersinlilerin İzlanda ile oynanacak rövanş maçının kentte yapılması taleplerini TBMM gündemine taşıdı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi veren Gökçel, milli maçın Mersin’de oynanması için tüm vatandaşların yekvücut olduğunu belirtti.

İzlanda’nın çirkin tutumuna cevabın, Türk misafirperverliğinin en güzel örneklerini sunmak olduğunu söyleyen Gökçel, Mersinlilerin medeniyet dersi vereceklerini ifade etti. Önergesinde, Mersin’in A Milli Takımı en son 2013’te, Belarus ile oynanan karşılaşmada ağırladığını belirten Gökçel, 6 yıllık hasretin son bulması gerektiğini belirtti.

MERSİN MAÇA HAZIR

Mersin’in gerçek bir kültür ve turizm şehri olduğunu ifade eden Gökçel, 40 binin üzerindeki yatak kapasitesine sahip olan şehrin, maç için gelecek yerli ve yabancı turistleri rahatlıkla ağırlayabileceğini dile getirdi.

Açılışı 2013 yılında Akdeniz Oyunları ile yapılan Mersin Stadyumu'nun uluslararası standartlarda olduğunu hatırlatan CHP’li Gökçel, kentin uluslararası müsabakalara ev sahibi olacak nitelikte olduğunu kaydetti.

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