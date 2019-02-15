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Mersin’e Sevgililer Günü Hediyesi

15.02.2019 00:41 | Son Güncelleme

Mersin Devlet Opera ve Balesi 14 Şubat’ı film müzikleriyle kutladı. “Sevgiliye Sürpriz” adlı konserde klasikleşmiş filmlerin müzikleri senfonik yorumla dinleyiciyle buluştu. Konserin konuk orkestra şefi Kerem Esemen’di

Mersin’e Sevgililer Günü Hediyesi

Mersin Devlet Opera ve Balesi 14 Şubat’ı film müzikleriyle kutladı. “Sevgiliye Sürpriz” adlı konserde klasikleşmiş filmlerin müzikleri senfonik yorumla dinleyiciyle buluştu.

Konserin konuk orkestra şefi Kerem Esemen’di. Mersin için bir ilk oldu ama Esemen daha önce de film müziklerini sahneye koymuş bir isim. 2010’da İstanbul Film Müzikleri Orkestrası’nı kurdu. Halen orkestradaki şeflik ve genel sanat yönetmenliği görevlerini sürdürüyor.

Esemen konser için hafta başında Mersin’e geldi. Provalar yoğun şekilde üç gün sürdü. Konserde "Oz Büyücüsü", “Casablanca", "Pembe Panter", "James Bond" ve "İyi Kötü Çirkin"’inin de aralarında bulunduğu sevilen filmlerin müzikleri seslendirildi. Yoğun talep olunca salona ekstra koltuklar koyuldu.

Kerem Esemen müzik eğitimiyle mühendislik eğitimini birlikte götüren bir isim. Asıl enstrümanı olan flüte ortaokul döneminde başlamış. Aynı zamanda klasik gitar eğitimi almış. Daha sonra şeflik eğitimi gelmiş. Bütün bunlar devam ederken İTÜ’de Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği lisansını tamamlamış, daha sonra Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama yüksek lisansı yapmış. Bir buçuk yıldır da Berlin’de mühendislik üzerine yüksek lisans yapıyor: “Bir yandan şeflik ve film müziği beste çalışmalarım da devam ediyor. Türk yönetmen İpek Sertöz’ün iki kısa filminin müziklerini besteledim.” Esemen’in bahsettiği filmler “The Wall” ve “Bedtime Stories for the Brave”. İki film de Berlinale festivalinin özel gösterim programında yer alıyor.

Esemen’in orijinal film müziği kayıtlarında orkestra şefi ve sanat yönetmeni olarak görev aldığı “Deniz’e” (To The Sea) adlı kısa film ise 2016’da Largo Film Festivalinde en iyi film müziği ödülü aldı.

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