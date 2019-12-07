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Mersin’e sokulmak istenilen bir kamyon köpek geri gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 12:33 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinden kamyona yüklenen ve Mersin’de muhtelif bölgelerde bırakılmak amacıyla yola çıkarılan 70 köpek, hem jandarma ekiplerinin hem de Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin çabaları ile geri gönderildi.Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Alanya’da barınaktan yüklenen köpek dolu araç, 5 Aralık günü saat 23.50 sıralarında gelen ihbar üzerine jandarma ekiplerince Aydıncık-Gülnar yolu Eskiyörük Mahallesi civarında durduruldu.

Antalya’nın Alanya ilçesinden kamyona yüklenen ve Mersin’de muhtelif bölgelerde bırakılmak amacıyla yola çıkarılan 70 köpek, hem jandarma ekiplerinin hem de Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin çabaları ile geri gönderildi.
Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Alanya’da barınaktan yüklenen köpek dolu araç, 5 Aralık günü saat 23.50 sıralarında gelen ihbar üzerine jandarma ekiplerince Aydıncık-Gülnar yolu Eskiyörük Mahallesi civarında durduruldu. Kontrolü yapılan kamyonun kasasında cinsleri tespit edilemeyen 70 köpeğe rastlandı ve köpeklerin kimlik kartı ile küpeleri bulunmadığından hayvanlar muhafaza altına alındı. Araç sürücüsü, jandarma ekiplerinin köpekleri nereye götürdüğüne ilişkin sorularına cevap veremedi.
Jandarma ekiplerinin durumu ilk olarak Anamur Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine bildirmesi üzerine görevliler, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ulaştı. Büyükşehir ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Aydıncık İlçe Müdürlüğü’nün olaya el atmasının ardından Alanya Belediyesi ile görüşüldü ve yaptıklarının yasal olmadığı, bir suç işledikleri ifade edildi. Bunun üzerine köpekler tekrar Alanya’ya geri gönderildi.
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yasaya göre hayvanların başka bir ile nakli için menşe şahadetnamesi gerektiğini belirterek, söz konusu 70 köpekle ilgili hiçbir belge bulunmadığı için geri gönderildiklerini bildirdi.

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