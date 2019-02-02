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Mersin'in "Cumhur İttifakı" adayları tanıtıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2019 18:59 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan: - "Türkiye çok daha güçlü olacak. Türkiye, dünyada söz sahibi olan, en önde gelen ülkelerden biri olacak" - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya: - "(Cumhur İttifakı) Bu ittifak, Türk milletinin verdiği bir görevin ifasıdır"

MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "Türkiye çok daha güçlü olacak. Türkiye, dünyada söz sahibi olan, en önde gelen ülkelerden biri olacak." dedi.

Elvan, beraberinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ile 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçesindeki adaylarının tanıtımı için eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun yanındaki alanda düzenlenen programa katıldı.

Burada konuşan Elvan, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, alanda birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik ruhu gördüğünü söyledi.

Milletin kararı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de önderliğinde Cumhur İttifakı'nın kurulduğunu anımsatan Elvan, ittifak adaylarına destek istedi.

Elvan, vatandaşın desteği sürdükçe ülkenin gelişeceğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Türkiye çok daha güçlü olacak. Türkiye, dünyada söz sahibi olan, en önde gelen ülkelerden biri olacak. Siz bize destek verdiğiniz, güç kaynağımız olduğunuz müddetçe bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Allah'ın izniyle o hedeflerimize ulaşacağız. Bu hedeflere ulaşırken asla değerlerimizden, inançlarımızdan taviz vermeyeceğiz. Bu ülkenin bekası, istiklali ve istikbali için mücadele edeceğiz."

-"Bu ittifak, belediyeyi değil, bekayı öncelemiştir"

Karakaya da ittifaka gönül verenlere teşekkür ettiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi ile kentteki 13 ilçe belediyesini kazanmayı hedeflediklerini aktardı.

Cumhur İttifakı'nın, 7 Ağustos 2016'daki Yenikapı'daki mitingin ruhunu taşıyanların ittifakı olduğunu vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Bu ittifak, Türk milletinin verdiği bir görevin ifasıdır. Bizim ittifakımız, iki partinin öylesine bir seçim için yaptığı ittifak değildir. Bu ittifak, zillet ittifakı gibi siyaset pazarında kurulup, yerel yönetimler borsasında manipülasyonlarla işlem yapan bir ittifak hiç değildir. Bu ittifak, belediyeyi değil, bekayı öncelemiştir. Bu ittifakın temeli, melanetin tepemize çökmeye çalıştığı 15 Temmuz gecesinde millet tarafından atılmıştır."

Konuşmaların ardından Cumhur İttifakı adayları tek tek kürsüye çağrılarak tanıtıldı.

MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, AK Parti Akdeniz Belediye Başkan adayı Mustafa Gültak, MHP Mezitli Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, AK Parti Yenişehir Belediye Başkan adayı Bekir Topçu, MHP Toroslar Belediye Başkan adayı Atsız Afşın Yılmaz, MHP Anamur Belediye Başkan adayı Hidayet Kılınç, AK Parti Aydıncık Belediye Başkan adayı Ferat Aktan, MHP Bozyazı Belediye Başkan adayı Mustafa Çetinkaya, MHP Çamlıyayla Belediye Başkan adayı İsmail Tepebağlı, MHP Erdemli Belediye Başkan adayı Mükerrem Tollu, MHP Gülnar Belediye Başkan adayı Alpaslan Ünüvar, MHP Mut Belediye Başkan adayı Volkan Şeker, MHP Silifke Belediye Başkan adayı Mücahit Aktan ve MHP Tarsus Belediye Başkan adayı Şevket Can kürsüye çıkarak vatandaşları selamladı.

Mersin'de, Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti 3 ilçede, MHP ise Büyükşehir Belediyesi ve diğer 10 ilçede aday çıkardı.

Tuna da yaptığı konuşmada, diğer adaylarla birlikte bir ekip olarak çalışacaklarını, Mersin'i her alanda geliştireceklerini anlattı.

Her iki partinin milletvekilleri ve parti yöneticilerinin de yer aldığı programa çok sayıda kişi katıldı.

Toplantı öncesi şarkıcı Ahmet Şafak konser verdi.

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