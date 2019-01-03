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Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 19:11 | Son Güncelleme

Kutlama etkinliklerinde, Akıncılar Geleneksel Okçuluk Kulübü sporcularının at üstündeki hünerleri ilgi çekti

MERSİN (AA) - Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Akıncılar Geleneksel Okçuluk Kulübü sporcuları gösteri yaptı.

Kentte gün boyu süren kutlama programları çerçevesinde merkez Toroslar ilçesindeki Şehit Mustafa Sarı Spor Kompleksi'nde etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, mehter takımı sevilen parçaları seslendirirken, Bursa'dan gelen Akıncılar Geleneksel Okçuluk Kulübü sporcuları da at üstünde hünerlerini sergiledi.

Açık alanda belirlenen hedefleri oklarıyla vurmaya çalışan sporcular, geleneksel kıyafetleriyle de ilgi çekti.

Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinliğe, Toroslar Belediye Başkanı ve MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Hamit Tuna da bindiği atla geldi. Tuna, sporculara ve mehter takımına teşekkür ederek, çiçek verdi.

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