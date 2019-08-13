HABER

Mersin'in en renkli pazarı, gelir kapısı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 18:04 | Son Güncelleme

Mersin?in Mezitli ilçesinde kurulan Çiçek Pazarı bölgeyi güzelleştirirken, evinde çiçek üreten vatandaşlar için de yeni bir gelir kapısı oldu.

Mersin?in Mezitli ilçesinde kurulan Çiçek Pazarı bölgeyi güzelleştirirken, evinde çiçek üreten vatandaşlar için de yeni bir gelir kapısı oldu.
İlçenin çeşitli bölgelerinde seyyar olarak çiçekçilik yapan vatandaşları bir araya toplayan Mezitli Belediyesi, ilçenin en işlek noktalarından birisine çiçek pazarı kurdu. Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Çocuk Sokağı yanında açılan pazar, vatandaşların ilgi odağı oldu. Bölgenin görüntüsünü ve kokusunu değiştiren pazarı diğer pazarlardan ayıran özellik ise pazarcıların bu çiçekleri kendilerinin yetiştiriyor olması.
Yol kenarında çiçek satarken yanlarına yanaşan bir araçta bulunanların kendileriyle sohbeti sayesinde bu pazarla tanıştıklarını belirten çiçekçiler, daha sonra kendileriyle konuşan kişinin Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan olduğunu öğrendiklerini anlattı.
Belediye olarak üreticiyi her zaman desteklediklerini kaydeden Başkan Tarhan ise köşe başlarında olumsuz görüntüler yaratarak iş yapmaya çalışan seyyar çiçekçileri bir bölgede toplayarak daha estetik görüntü sağladıklarının altını çizdi. Başkan Tarhan, Çiçek Pazarı'nı kurarken satıcılara kendi çiçeklerini üretme şartı koyduklarına değinerek, Pazarımızı açtık ve kısa sürede büyük ilgi gördü. Çiçekçiler de burayı benimsedi. Vatandaşlar da artık Cengiz Topel Caddesi üzerinde çiçek pazarı olduğunu biliyorlar. Bu projeyle Mezitlililere çiçek kültürünü hatırlatmak istedik. Üreten vatandaşımızı desteklerken bölgenin görüntüsünün de değişmesini sağladık. Bölge vatandaşların yoğun olarak kullandıkları bir alan oldu. Vatandaşlarımız da çiçek üreten insanlarımız da son derece memnun dedi.

Rusya'da yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddetRusya'da yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddet
Ölüdeniz yolunda 'bayram' trafiğiÖlüdeniz yolunda 'bayram' trafiği
Boynuna bıçak saplayarak öldürdüBoynuna bıçak saplayarak öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Çirkin mesajı ifşa etti! 'Karım var ama...'

Çirkin mesajı ifşa etti! 'Karım var ama...'

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Adıyaman'da ormanlık alanda yangın!

Ormanlık alanda yangın!

MSB duyurdu: ABD'li heyetle altyapı kurulum çalışmalarına başlandı

Bakanlık duyurdu! ABD'li heyetle çalışmalar başladı

Son dakika: Gri listedeki iki terörist öldürüldü

Gri listedeki iki terörist öldürüldü

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.