Mersin’in Ev Konserleri

Akdeniz Opera ve Bale Kulübü (AKOB) Mersin'de yeni bir hareket başlattı. Kulüp üç aydır evlerde klasik müzik konserleri düzenliyor. Yurt dışında "Sofar" (Songs From A Room - Odadan Şarkılar) gibi benzerleri olan etkinlikte amaç hem klasik müziği daha sıcak bir ortama taşımak hem de maliyet yükünden kurtulmak.

Hareketi başlatan, AKOB Yönetim Kurulu Başkanı Fazıl Tütüner, "Biz salonlara çok kira ödüyoruz. 2 bin, 6 bin gibi rakamlar telaffuz ediliyor. Maalesef ticari faaliyet olarak bakılıyor. Bir de Mersin'de piyano sıkıntısı var. Piyanosu olan iki salonumuz var ve onlar da paralı ve genellikle dolu oluyor. Dolayısıyla piyanosu olan ev arayışına girip 'Ev Konserleri' adı altında konserler düzenlemeye başladık" dedi.

AKOB şu ana kadar üç ayda üç konser düzenledi. Mümkün olduğu sürece devam etmek istiyorlar. Tütüner, "Beğeni bulmaya başladı. İzleniyoruz. Hiç tanımadığımız insanlar da soru sormaya başladılar. Demek ki talep var" ifadelerini kullandı.

Fazıl Tütüner kendi deyimiyle bir sanat gönüllüsü. Girit kökenli bir ailenin çocuğu, Mersin doğumlu. 1987'den bu yana kentte kültür sanat faaliyetlerine katkıda bulunuyor. AKOB ise 10 yıl önce kurulmuş bir dernek. Tütüner, "Konserler, resitaller düzenliyoruz. Kitap, dergi yayınlarımız var. Burs veriyoruz. Öğrenciler için yarışmalar düzenliyoruz” dedi.