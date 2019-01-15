Mersin'in Gülnar ilçesinde eğitime ara

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede etkili olan sağanağın giderek şiddetini artırıp metrekareye 100 kilogram civarında yağış düşmesinin, rüzgarın hızının da saatte 70-80 kilometreye çıkmasının beklendiği vurgulandı.

Olası sel, su baskını ile heyelan riski nedeniyle öğrenci ve öğretmenlerin okullara gidiş ve dönüşlerinde sorun yaşamamaları için eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği aktarıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan gaziler, şehit yakınları, engelliler ve hamileler ile süt izni kapsamında olanların da idari izinli sayılacağı vurgulandı.

