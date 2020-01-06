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  4. Mersin'in Gülnar ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 18:51 | Son Güncelleme

Mersin'in Gülnar ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bölgede yağışların yarın da devam edeceği belirtildi.

Mahalle yollarında, gece ayaz ve fırtına nedeniyle buzlanma olabileceği vurgulanan açıklamada, "Bu durumun taşıma yoluyla okullara giden öğrencilerin taşınması esnasında büyük risk oluşturabileceği düşünüldüğünden taşıma kapsamında eğitim öğretim hizmeti verilen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda eğitim-öğretime 07 Ocak 2020 Salı günü ara verilmiştir. Taşıma kapsamında olmayan merkez okullarda ise eğitim ve öğretime devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamileler, şehit yakınları, gaziler ve süt izni kapsamında olanların da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Mersin Taşımalı Eğitim Tatil

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