Mersin’in Güneş Festivali

2010 yılından bu yana düzenlenen festivalin temel amacını Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan VOA Türkçe’ye anlattı: “Bu kent 2500-3000 yıllık bir tarihe sahip. O dönemki adı Soli. Bir güneş kenti. Mersin’de yılın 325 günü güneşli. Türkiye ortalaması günde 7 buçuk saat güneşliyken maalesef enerji konusunda güneş enerjisinin payı yok denecek kadar az. Hiç güneş olmayan ülkelerde çok daha fazla yararlanılıyor ve bundan gelir elde ediliyor. Güneşin önemine dikkat çekmek, ana tema bu.”

Tarhan’a göre festivalin farklı hedefleri de var: “Stantlar açıyoruz, öğrencilerimizin güneşe dönük projelerini burada tanıtmak istiyoruz. Bunu yaparken bir takım özel, yardıma ihtiyacı olan kurumları da burada desteklemek istiyoruz. Örneğin onkoloji hastası olan çocuklarımız var yardıma muhtaç, destek için Tebessüm Gönülleri Derneği bir takım ürünler satıyor ve geliri oraya gidiyor. Mezitli Belediyesi’nin gönüllü evleri var onlar burada bazı satışlar yapıyor ve onların geliri üniversite öğrencilerine burs olarak dönüyor. Bunlar salt güzel saatler geçirilsin diye değil, bu tür aktivitelerin bir taraftan da ekonomiye katkısı olsun istiyoruz. Biz burada sonuç itibarıyla halkımızı mutlu, huzurlu kılmak istiyoruz. Barış içerisinde, mutlu, gülen insanların yaşadığı kentler ve ülke yaratmak istiyoruz.”

