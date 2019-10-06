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Mersin’in ilk evcil hayvan festivali büyük ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 15:00 | Son Güncelleme

MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ilk kez düzenlenen Evcil Hayvan ve Doğal Yaşam Festivali (PatiFest), hayvanseverlerden tam not aldı Fenerbahçe Meydanı’nda gerçekleştirilen PatiFest’in ilk günü birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

Mersin’in ilk evcil hayvan festivali büyük ilgi

MERSİN, (DHA)- MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ilk kez düzenlenen Evcil Hayvan ve Doğal Yaşam Festivali (PatiFest), hayvanseverlerden tam not aldı
Fenerbahçe Meydanı’nda gerçekleştirilen PatiFest’in ilk günü birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar ve can dostları kendileri için yapılan festival ile doyasıya eğlenirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yaptığı konuşmada hayvan dostlarına karşı farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir festival düzenlediklerini belirterek, "PatiFest farkındalık yaratmak için yaptığımız bir etkinlik. Her yaştan çocuklarımızla beraber hayvan sevgisini aşılamak, hayvan sevgisini öğretmek, şefkatli olmalarını telkin etmek amacıyla bir etkinlik yaptık. Bu bir farkındalık, bu bir anlayış, bu bir kültür. Hayvanlara hunharca davranıyoruz. İnsanlar zaman zaman bizleri dehşete düşürecek uygulamalar yapıyor. Hayvanlara karşı yapılan zulmü haberlerde okuyoruz. Bunlar bizi üzüyor. Belediye olarak bu etkinlikleri artırmak istiyoruz" dedi.
Yapılacak farkındalık çalışmalarında ve hayvan dostlarımızla ilgili tüm etkinliklerde ve hizmetlerde hayvanseverlerin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Seçer, "Gerçekçi olarak gözlemlediğim şu ki; belediyemiz ile hayvan severler arasında henüz arzu ettiğimiz iletişimi kuramadık. Bu geçmiş dönemlerden kaynaklı bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. Bunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Mersin’de çok sayıda hayvan dostu var. Bu insanlarla iletişimi geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.
Kentin tüm paydaşlarının fikrini alarak, katılımcı demokrasinin gereğini yerine getireceklerini ve vatandaşların katkıları ile kenti yöneteceklerini kaydeden Başkan Seçer, "Fikirlerinizle, katkılarınızla, olumlu yaklaşımlarınızla sadece hayvan hakları konusunda değil toplumda hepimizi ilgilendiren her konuda işbirliği yapma zorunluluğumuz var. İşte katılımcı demokrasi, modernlik, çağdaşlık dediğimiz bu. Bunu yapacağız. Çok güzel bir ortam, köpeklerimiz, kedilerimiz, bizim yalnızlığımızı gideren dostlarımızla burada keyifli bir festival geçirmenizi diliyorum" ifadesini kullandı.
PatiFest’in bir diğer sürprizi ise Başkan Seçer’e yapılan doğum günü kutlamasıydı. Seçer’in Ramazan’da iftar programında tanıştığı ve sonrasında tatlı yediği üniversite öğrencileri, Başkan Seçer’e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Seçer, festivalde fotoğraf sanatçısı Mehmet Miras’a ait fotoğrafı, sokak hayvanlarına mama karşılığı açık artırmaya çıkardı. Oldukça çekişmeli geçen artırmada Başkan Seçer, bin kilo mamayı kendisi alarak, fotoğrafı PatiFest’e katılan Helin, Eylül ve Elif kardeşlere hediye etti.
Ardından alanda kurulan stantları gezen Başkan Seçer, kedi ve köpekleri ile festivale gelen vatandaşlarla ve hayvan severlerle bir araya geldi.
PatiFest ilk gününde 7 etkinlik, 8 performans gösterisi, 5 söyleşi, 2 fotoğraf sergisi, caymaz yarışması ve sürpriz ödüllerin dağıtıldığı Pop-Up yarışmalarıyla vatandaşların beğenisini kazandı. Gün sonundaysa Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın muhteşem konseriyle açık havada vatandaşlara hoş bir akşam yaşattı.
Çeşitli cinslere sahip köpek ve kedilere ev sahipliği yapan PatiFest’te birçok vatandaş korkularını yenerek hayvanlarla dost oldu. Pug ve Golden Retriever cinsi köpekler çoğunluğu oluştururken Buldog, Beagle, Kaniş, Shar-Pei cinsi köpeklerin de yer aldığı festival, vatandaşlara çeşitli cinslerde köpekleri bir arada görebilme fırsatı sundu. Mersin’de az rastlanan Sivas Kangalı ve Çin Aslanı cinsi köpeklerse festivalde ilgiyi üzerlerinde topladı.
Festivalde caymaz yarışmasını ise vatandaşlar dikkatle izledi. Kurulan parkurda, çevresel uyarıcılara takılmadan kendisine seslenen sahibine en kısa sürede ulaşan köpekler dereceye girerek ödüllendirildi. Caymaz yarışmasının birincisi 2 saniye 31 saliselik derecesi ile Nihat Özen ve hayvan dostu Ares olurken, ikinciliği Şervan Beyazıt ve Teddy, üçüncülüğü de Fulya Tatlı ile Linda kazandı.
Festival alanında açılan Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Dairesi standında sokaktaki hayvanlar için mama, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi standında da mama kabı dağıtıldı. İtfaiye Dairesi standında ise arama-kurtarma köpekleri Çov-çov ve Alen’in performans gösterisi yoğun ilgi gördü. Ahbap Tarsus, Mersin Patileri, Bir Destek Bin Huzur, Mersin Lions Kulübü, Kimse-Sizsiniz stantlarının yanı sıra yeme-içme, takı, kitabevi stantlarında da farkındalık çalışmaları ve sokak hayvanları yararına satışlar yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Mersin’in ilk evcil hayvan festivali büyük ilgiMersin’in ilk evcil hayvan festivali büyük ilgiMersin’in ilk evcil hayvan festivali büyük ilgiMersin’in ilk evcil hayvan festivali büyük ilgi

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