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Mersin'in iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 20:11 | Son Güncelleme

MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan: - "(Barış Pınarı Harekatı) Bu bölgelerdeki çıkarları yüzünden binlerce kilometre öteden buraya asker konuşlandıran ve bu coğrafyayı sömürmekten öte amacı olmayan Batı ülkelerinin, buraya sınırdaş olan ve sadece kendi ulusal güvenliği adına bölgede bulunan Türkiye’ye siyaseten, hukuken, ahlaken söz söyleme hakları yoktur" - MersinGİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol: - "Bizler, iş dünyası olarak, devletimiz ve ordumuzun daima yanındayız"

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Mersin Girişimci İşadamları Derneği (MersinGİAD), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, yazılı açıklamasında, Mersin'in, dünya ekonomisine nitelikli şekilde entegre bir dünya kenti olarak bölgesel ve küresel gelişmelerden etkilendiğini belirtti.

Bölgedeki terör örgütlerinin, ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu vurgulayan Kızıltan, şunları kaydetti:

"Bu bölgelerdeki çıkarları yüzünden binlerce kilometre öteden buraya asker konuşlandıran ve bu coğrafyayı sömürmekten öte amacı olmayan Batı ülkelerinin, buraya sınırdaş olan ve sadece kendi ulusal güvenliği adına bölgede bulunan Türkiye’ye siyaseten, hukuken, ahlaken söz söyleme hakları yoktur. Mersin iş dünyası olarak amacı çok net olan bu barış ve huzur harekatını destekliyor, Mehmetçiğimize başarılar diliyoruz. Söz konusu vatan olduğunda, milletimiz tek yumruktur."

Kızıltan, askerlerin cephede, iş insanlarının da ekonomide savaş verdiğini belirterek, "Mehmetçik güvenlik cephesinde görevini yaparken ve canını ortaya koyarken unutulmamalıdır ki dünyada da ekonomik bir savaş devam etmektedir. Biz iş dünyasının insanları da ülke ekonomimiz adına bu cephede mücadelemizi ekonomi savaşlarının Mehmetçikleri olarak veriyoruz." ifadesini kullandı.

MersinGİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol da harekatı desteklediklerinin altını çizerek, "Türkiye Cumhuriyeti geçmişte olduğu gibi bugün de kararlılık ve azimle çıkmış olduğu yolda emin adımlarla ilerliyor. Bizler, iş dünyası olarak, devletimiz ve ordumuzun daima yanındayız. Barış Pınarı Harekatı’nın Türkiye’nin lehine sonuçlanacağına, ordumuzun bu seferden de zaferle çıkacağına inancımız sonsuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

Harekatın, Türkiye sınırlarını terörden temizlemek için yapıldığını aktaran İzol, "Barış Pınarı Harekatı, ülkemizi tehdit eden terörün ortadan kaldırılması adına düzenlenen bir operasyondur. Bunu bir savaş olarak nitelendiren ve Türkiye’ye karşı algı yaratmaya çalışanlar bunun farkına varmalıdır. Savaş devletler arasında olur." ifadesini kullandı.

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