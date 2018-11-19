Mersin’in Kadın Üreticileri

Mezitli Belediyesi’nin dört yıl önce başlattığı "Kadın Üretici Pazarları” projesi, kadınların ekonomik hayata katılımında önemli katkı sağladı. Proje şimdi Uluslararası Kentsel İnovasyon yarışmasında ödül hedefliyor.

Ödül için 193 şehir ve 66 ülke ya da bölgeden 273 başvuru yapıldı. Mersin’in projesi son 15’e kaldı. Kazanan gelecek ay belli olacak.

Proje, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını amaçlıyor. Evde ya da kırsal kesimde kayıt dışı artı değer üreten kadınlar, kendi ürettiklerini satarak para kazanıyor.

Saadet Dağlı onlardan biri.

63 yaşındaki Dağlı, “Ben çöpten ekmek toplardım. Buraya geldim geleli evime taze ekmek götürüyorum.” diyor.

Ayşe Köken ise Kadın Üretici Pazarı’nı ilk olarak alışveriş yapmaya geldiğinde görmüş. Sonra kendisi de pazarda yer almaya karar vermiş. Köken dört çocuğunu bu sayede okutabildiğini söylüyor.

Mine Özkaymaz da kendi üretimi zeytin, peynir, tarhana gibi ürünler satıyor. Özkaymaz “62 yaşımda ehliyetimi, arabamı aldım. Evime tadilat yaptırdım. 2 torunuma, anneme bakıyorum” diyor.