Mersin’in Kadın Üreticileri

Mezitli Belediyesi’nin dört yıl önce başlattığı "Kadın Üretici Pazarları” projesi, kadınların ekonomik hayata katılımında önemli katkı sağladı. Proje şimdi Uluslararası Kentsel İnovasyon yarışmasında ödül hedefliyor.
Ödül için 193 şehir ve 66 ülke ya da bölgeden 273 başvuru yapıldı. Mersin’in projesi son 15’e kaldı. Kazanan gelecek ay belli olacak.
Proje, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını amaçlıyor. Evde ya da kırsal kesimde kayıt dışı artı değer üreten kadınlar, kendi ürettiklerini satarak para kazanıyor.
Saadet Dağlı onlardan biri.
63 yaşındaki Dağlı, “Ben çöpten ekmek toplardım. Buraya geldim geleli evime taze ekmek götürüyorum.” diyor.
Ayşe Köken ise Kadın Üretici Pazarı’nı ilk olarak alışveriş yapmaya geldiğinde görmüş. Sonra kendisi de pazarda yer almaya karar vermiş. Köken dört çocuğunu bu sayede okutabildiğini söylüyor.
Mine Özkaymaz da kendi üretimi zeytin, peynir, tarhana gibi ürünler satıyor. Özkaymaz “62 yaşımda ehliyetimi, arabamı aldım. Evime tadilat yaptırdım. 2 torunuma, anneme bakıyorum” diyor.
Kadın Üretici Pazarları Sorumlu Amiri Candan Darıcı’nın verdiği bilgiye göre, pazarda yer edinmek için Mezitli’de ikamet şartı var. Gıda ürünleri satanların hijyen eğitimi ve ruhsatı alması gerekiyor. Üretici kadınlar kira ya da vergi vermiyor.
Şu an 9 pazarda 612 kadın üretici var. Mezitli ilçesinin farklı bölgelerindeki pazarlar farklı günlerde hizmet veriyor. Haftanın tamamında pazarlardan bir ya da birkaçını açık bulmak mümkün.
Darıcı, başlangıçta içine kapanık olan pek çok kadının zamanla özgüven kazandığını söylüyor.
Uluslararası Kentsel İnovasyon Ödülü’nde kazanan, Çin’in Guangzhou kentinde 6-8 Aralık tarihleri arasında yapılacak Küresel Belediye Başkanları Forumu'nda açıklanacak.
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