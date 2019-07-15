Mersin'in 'leylekli' köyü

Akif ÖZDEMİR- Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)- MERSİN'in Silifke ilçesinde 'Leylekli Köy' olarak da bilinen Kurtuluş Mahallesi'nde elektrik direklerine yuva yapan leylekler, havadan görüntülendi. Köyün simgesi haline gelen leylekleri görmek için vatandaşlar, çevre ilçelerden köye ziyarete geliyorlar.

Silifke ilçesinde denize yakın bölgede tarım ürünlerinin yoğun olarak yetiştirildiği Kurtuluş Mahallesi'nde köylülerin yaşadığı evlerin çatılarına ve elektrik direklerinin üzerlerine yuva kuran leylekler, köyün simgesi oldu. Çevre ilçelerden vatandaşların fotoğraflarını çekmek için geldikleri leylekler, köylülüler tarafından zarar verilmemesi için de korunuyor. Köyde yaşayanlar, leyleklerin sevdikleri yerlere yuva yaptıklarını belirtti.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Işıklandırmanın olduğu elektrik direklerinin üzerine yuva yapan leylekler, yavrularını da burada besliyor. Drone ile çekilen görüntüler ile leyleklerin yuvalarındaki hali yakın bir şekilde görüntülendi. Havadaki drone'u görünce dişi ve yavru leylekler saklanırken, erkek leylek ise koruma iç güdüsüyle gelebilecek tehlikelere karşı saklanmadan bekliyor.

