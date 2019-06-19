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Mersin'in Mut ilçesindeki sel

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 17:05 | Son Güncelleme

İlçeye bağlı iki mahallede yaşanan sel sonrası hasar tespit ve temizleme çalışması yapılıyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde, sel meydana gelen mahallelerde hasar tespit ve temizleme çalışması yürütülüyor.

İlçeye bağlı Hacıahmetli ve Narlı mahallelerinde dün yaşanan sel sonrası bugün bölgede çalışma başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokaklarda biriken çamuru temizlerken, mahalle sakinleri de çalışmalara yardım etti.

Devlet Su İşleri ekipleri de su taşkınına neden olan derelerde çalışma yaptı. Bu arada, bölgede hasar tespiti için de ekipler incelemelerde bulundu.

Narlı Mahallesi Muhtarı Ali Tekin, yaptığı açıklamada, mahalledeki evler ile kayısı bahçelerinin zarar gördüğünü belirterek, "Yine de Allah korudu bizi. Aniden gelen sel kayısı halinde de büyük zarara neden oldu. 4 ev de su altında kaldı. Bu evlerdeki kişiler komşularında geceyi geçirdi." dedi.

Tekin, sel nedeniyle pompaların çalışmadığını ve mahallede şu an içme suyunun bulunmadığını belirterek, ilgili kurumların arızanın giderilmesi için çalıştığını kaydetti.

Selde evi zarar gören Ali Tok da yakınlardaki ambarın yıkıldığını görünce hemen evden dışarı çıktıklarını anlatarak, "İkinci bir yağmurdan tedirgin oluyoruz. Evin durumu da iyi değil. Yetkililerden yardım bekliyoruz." diye konuştu.

Bu arada, Hacıahmetli Mahallesi'nde de selin zarar verdiği camide temizlik çalışması yapılırken, bozulan yollar da onarılıyor.

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