Mersin’in Tarsus ilçesinde devlet hastanesinin ısıtma soğutma ünitesinin bakım ve onarımı sırasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Mersin\u2019in Tarsus il\u00e7esinde devlet hastanesinin \u0131s\u0131tma so\u011futma \u00fcnitesinin bak\u0131m ve onar\u0131m\u0131 s\u0131ras\u0131nda patlama meydana geldi. \u0130lk belirlemelere g\u00f6re 2\u2019si a\u011f\u0131r 5 ki\u015fi yaraland\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERBikiniyi \u00e7\u0131kard\u0131Kesti\u011fi a\u011fac\u0131n alt\u0131nda kalan i\u015f\u00e7i yaraland\u0131'Payla\u015f\u0131lamayan k\u00f6pek' davas\u0131nda emsal karar!
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