Mersin’in yeni çiçek pasajı açıldı

Mersin’de ’Çiçek Pasajı’ olarak bilinen Gökçay İş Merkezi’nin otantik ve turistik bir görünüme kavuşturulması amacıyla başlatılan ’Yenileme ve Canlandırma Projesi’ tamamlandı. Pasajın açılışını TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan yaptı.

Kalkınma Bakanlığı tarafından sağlanan 5,5 milyon liralık hibe bütçe sayesinde Gökçay Kapalı İş Merkezi’nde 9 ay önce başlayan yenileme ve canlandırma projesi kapsamındaki çalışmalar tamamlandı. Yenileme projesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yürütüldü. Akdeniz Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün mimar, mühendis ve şehir plancısından oluşan teknik personelinin çizdiği özgün tasarım projesi sayesinde pasaj, klasik ile modern mimarinin harmanlandığı bir mekana dönüştü. Proje ile Mersin Çiçek Pasajı’nın çatı kaplaması, duvarları, zemin kaplaması, tezgahları ve aydınlatma sistemine kadar her tarafı yenilendi. Proje, engelli vatandaşlar da düşünülerek hayata geçirildi. Pasaja gelenler hem alışverişlerini yapabilecek hem de içeride yapılacak kafe ve oturma alanlarında çay ve kahvelerini içip dinlenebilecek. Yenileme projesi sayesinde, otantik öğelerle zenginleşip artı bir değer kazanarak bir cazibe merkezine dönüşen çiçek pasajının, Mersinliler kadar, yerli ve yabancı turistlerin de uğrak mekanı olması bekleniyor.

Burada konuşan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhittin Pamuk, proje de emeği geçen herkese teşekkür etti. Pamuk, yenilenen pasajın herkese hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Vali Su ise bugün önemli bir merkezin açılışını daha gerçekleştirdiklerini söyledi. Geçen yıl bu dönemlerde Lütfi Elvan ile birlikte çarşıyı ziyaret ettiklerini kaydeden Su, "Burada gezdiğimiz zaman Bakanımız ’ya burası çok kötü, burayı güzelleştirelim, Akdeniz ilçemize, bu esnafımıza, vatandaşlarımıza layık bir hale getirelim.’ Bu sebeple talimat verdi ve belediye başkan vekilimiz hemen bir proje hazırladı. Bunun için 5.5 milyon lira para gerekiyordu ve bunu da bakanımız hemen tahsis etti. Bu projenin ihalesini yaptık ve geçen yıl 6. ayda başladığımız bu işi artık bitirdik. Tabii daha öncede bitirebilirdik ama burada aynı zamanda esnafımız da işlerine devam ettiği için biraz daha geç bitti. İlimizde her alanda çok güzel hizmetler yapılıyor. Sadece bu alanda değil bütün ilçelerimizde sağlıktan turizme, tarıma, ekonomiye, OSB’lere kadar inanın her alanda ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bütün bunlardan dolayı Bakanımız Lütfi Elvan’a teşekkür ediyorum. Restorasyonla burası çok güzel bir hale geldi. İnşallah bundan sonra güzel hizmetlere vesile olacaktır. Bizim vatandaşlarımız her şeyin en güzeline layık. O yüzden güzel bir mekanı buraya kavuşturmuş olduk" dedi.

Lütfi Elvan da bugünün kendisi için mutlu bir gün olduğunu dile getirdi. Çiçek pasajına ilk geldiklerinde çok kötü bir konumda olduğunu vurgulayan Elvan, "İnanın neredeyse her yer dökülüyordu. Dedik ki gelin bu çiçek pasajına bizde destek verelim, burayı yenileyelim dedik. Burayı yenilerken Mersin için Akdeniz için örnek proje olsun kötü bir pasajı, insanların içeriye girmeye çekindiği bir pasajın nasıl güzel bir yere dönüştürdüğümüzü Mersinli hemşehrilerimize gösterelim istedik. Diğer taraftan da burada bulunan esnaflarımızın daha güzel koşullarda hizmet vermeleri sağlayabilmeleri için yola koyulduk. Burası yaklaşık 5.5 milyon liraya mal oldu ama örnek bir pasaj oldu. Vatandaşlarımız ’ne kadar güzel bir çiçek pasajı olmuş, çiçek gibi olmuş, güzel olmuş’ diyorlar. Bizde bunları duyduk mu gurur duyuyoruz. Binaların tamamını giydirdik. Burayı komple yeniledik" ifadelerini kullandı.

Pasajda bulunan esnaflardan hiçbir şekilde para alınmadığının altını çizen Elvan, "Biz bunları yapabilecek güçteyiz. Allah’ın izniyle bundan sonraki süreçte çok daha güzellerini yapacağız, birçok iş yerlerimizin de yenilenmesini, restorasyonlarını sağlayacağız. Biz size hizmet etmekten onur ve gurur duyuyoruz. Aslında sadece ziyaret için geldiğimiz bir pasajı bugün farklı bir yerde görüyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte sizlere hizmet getirmeye, hizmet etmeye devam edeceğiz. Önümüzde bir seçim süreci var. Özellikle Akdeniz ilçesinde vatandaşlarımızla buluştuğumuzda insanlara ilçeyi soruyoruz, ileri mi gitti geriye mi gitti diye. Bir kısım geriye gitti diyor, bazıları yerinde sayıyor diyor. Akdeniz’in hizmete ihtiyacı var. Kayyumun atanmasıyla birlikte Akdeniz’e hizmet akmaya başladı" şeklinde konuştu.