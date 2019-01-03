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Mersin'in yüksek kesimlerinde karla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 16:17 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde yer yer 1 metreyi bulan kar nedeniyle 72 mahallede yaklaşık 750 kilometrelik yolda temizleme çalışması yaptı

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin yüksek kesimlerinde yer yer 1 metreyi bulan kar nedeniyle 72 mahallede yaklaşık 750 kilometrelik yolda temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Belediye ekipleri, şiddetli kar yağışına rağmen kapanan yolları kısa sürede ulaşıma açtı. Köy yollarının ulaşıma kapanması engellendi.

Kentin 10 ilçesinde 34 iş makinesi, 5 kamyonet, 13 arazi aracı ve 98 personelle karla mücadele eden ekipler, 72 mahallede yaklaşık 750 kilometrelik yolda çalışma yaptı.

İhbarlara da kısa sürede yanıt veren ekipler, Mut ilçesine bağlı Kavaközü Mahallesi'nde rahatsızlanan bir kadının hastaneye ulaşmasına yardım etti.

Ayrıca ekipler, ihtiyaç duyulan bölgelerde erzak dağıtımı da yaparak vatandaşların mağdur olmaması için çalıştı.

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kar Mersin Mersin Büyükşehir Belediyesi

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