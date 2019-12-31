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  4. Mersin’in yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

Mersin’in yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 10:48 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için kentin dört bir yanında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için kentin dört bir yanında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son olarak, Mut ve Çamlıyayla ilçelerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açarak, vatandaşların mağduriyetini giderdi.
Beklenen kar yağışlarına karşı alarmda olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların yollarını açarak karın getirdiği olumsuzlukları en aza indiriyor. Mut ilçesinde Dağpazarı, Kavaközü, Elmapınarı, Demirkapı, Çivi ve Ballı yollarını birbirine bağlayan Dağpazarı grup yolunda ve Kozlar yolunda karla mücadele çalışması yürüten ekipler, Sertavul ve Karaman’a bağlanan Narlıdere’de de yol açma çalışması gerçekleştirdi. 3 greyder ve 3 pikapla 14 kişilik ekibin yürüttüğü çalışmalarda ayrıca Gökçetaş yolu da kalın kar örtüsünden arındırılarak vatandaşların kullanımına açıldı.
Zorlu kış şartlarında vatandaşların özellikle ulaşımda sorun yaşamaması için çalışan ekipler, Çamlıyayla’da da çalışmalarını sürdürüyor. Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Çamlıyayla ilçesi ile Tarsus’un Gülek Mahallesi Karboğazı bölgesinde aşırı yağış nedeniyle kardan kapanan ve kapanmak üzere olan yollara anında müdahale ederek temizledi. Büyükşehir Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Çamlıyayla ile Sebil arasındaki yol ile bağlı mahalleler ve yerleşim yerleri olan Ergene, Atdağı, Fakılar, Boztepe, Böğrüeğri, Sanlıca, Eminlik ve Keşli bölgelerinde yollarda karla mücadele çalışması gerçekleştirildi. Büyükşehir ekipleri karla mücadelesini gece saatlerinde de sürdürürken, yine bölgenin önemli yaylalık alanlarından olan Gülek Karboğaz’ı bölgesinde de karla kaplanan yollar yapılan çalışmayla temizlendi. Greyderler ve diğer iş makineleri aracılığıyla seri şekilde çalışan ekipler, vatandaşların ulaşımda ve alt yapıda herhangi bir sorun yaşamaması için teyakkuz halinde bekleyişlerini sürdürüyor.
MESKİ ekipleri de yoğun kış şartlarında vatandaşların suya ulaşma konusunda mağduriyet yaşamaması için çalışmalar yürütüyor. Vatandaşlardan gelen arıza şikayetlerine anında müdahale eden MESKİ ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu Çamlıyayla ilçesi Ardıç Yurdu bölgesinde içmesuyu borularında meydana gelen arızayı kısa sürede onararak, vatandaşların içmesuyu sıkıntısını giderdi.

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