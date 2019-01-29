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Mersinli fotoğrafçılar, FIAP unvan sertifikalarını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 06:38 | Son Güncelleme

MERSİN'de, Demirören Haber Ajansı (DHA) Büro Şefi Mustafa Ercan'ın da aralarında bulunduğu 4 fotoğrafçıya Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından EFIAP-B, EFIAP ve AFIAP unvanları verildi.

Mersinli fotoğrafçılar, FIAP unvan sertifikalarını aldı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, Demirören Haber Ajansı (DHA) Büro Şefi Mustafa Ercan'ın da aralarında bulunduğu 4 fotoğrafçıya Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından EFIAP-B, EFIAP ve AFIAP unvanları verildi.
Çektikleri fotoğraflar ile unvan almaya hak kazanan Mersin Fotoğraf Derneği (MFD) üyesi 4 fotoğrafçı için tören düzenlendi. Aile Hekimi Ahmet Yenmez EFIAP-B, Diş Hekimi Onur Saral EFIAP, Fizyoterapist Nazire Avlar ile DHA Mersin Büro Şefi Mustafa Ercan'a ise AFIAP unvan sertifikalarını derneğin yönetim kurulu üyeleri takdim etti.
Gece sonunda duygularını dile getiren Mustafa Ercan, "Hedeflediğim noktada değilim. Daha üst basamaklara doğru ilerlemek istiyorum. Bu ilk basamaktı. Artist unvanını almak için 3 yıllık bir çalışma gerektirdi. 8 ülke, 15 yarışma ile 40 puan toplayarak buraya geldim. Bunun devamı var. Ekselansa kadar devam ediyor. Kendi gelişimimi rahat rahat görebildim hem de uluslararası arenada çekilen diğer fotoğrafları görme şansım oldu. Çok başarılı fotoğraflar içerisin de benim de bazı fotoğraflarımın ödül alması onur verici, çok mutlu oldum. Bunu da dostlarım ve arkadaşlarımla zaman zaman paylaştım" dedi. Ercan, geçtiğimiz günlerde Çukurova Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen Basın Özendirme Yarışması Haber kategorisinde de ödüle layık görülmüştü.

FOTOĞRAFLI

Mersinli fotoğrafçılar, FIAP unvan sertifikalarını aldıMersinli fotoğrafçılar, FIAP unvan sertifikalarını aldıMersinli fotoğrafçılar, FIAP unvan sertifikalarını aldıMersinli fotoğrafçılar, FIAP unvan sertifikalarını aldı

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