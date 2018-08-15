Mersinli kadın bisikletçi, Türk bayrağını Karaman’a taşıyacak

MERSİN, (DHA) - MERSİN’de Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği'nce yürütülen 'Türk Kadınının Zaferi Bisiklet Turu Projesi’ kapsamında kadın bisikletçi, devir aldığı Türk bayrağını Karaman’a ulaştırmak için yola çıktı
Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği'nce yürütülen proje kapsamında trafikteki kadın bisikletçilere dikkati çekmek amacıyla dönüşümlü olarak pedal çevirerek ülkeyi dolaşan kadın bisikletçiler, Mersin’e geldi. Bayrağı Tarsus ilçesinde Adanalı bisikletçi Nurdan Öcal’dan il sınırından teslim alan Mersin Bisikletli Gezginler Derneği üyesi Leyla Çat, merkez Akdeniz ilçesi İsmet İnönü Bulvarı’ndaki TRT binası önünde dernek üyesi bisikletçiler tarafından karşılandı. Buradan tekrar hareket eden bisikletçiler Cumhuriyet Alanı’na gelerek Atatürk anıtı önünde İstiklal Marşı’nı okuduktan sonra yeniden yola devam ederek hareket etti.
Yola çıkmadan önce konuşan Leyla Çat, teslim aldığı Türk bayrağını büyük bir gururla taşıyarak Karaman’daki gönüllü bisikletçiye teslim edeceğini dile getirerek, projede görev aldığı için mutlu olduğunu söyledi.
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