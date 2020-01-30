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Mersinli kadınlar depremzedeler için örüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 15:01 | Son Güncelleme

 MERSİN'de, daha önce öğrenciler ve sınır ötesi harekatta bulunan askerler için harekete geçen Mezitlili kadınlar, bu kez şiş, mil ve tığlarını depremzedeler için kullanıp, çocuklar için atkı, bere, kazak ve eldiven ördü.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, daha önce öğrenciler ve sınır ötesi harekatta bulunan askerler için harekete geçen Mezitlili kadınlar, bu kez şiş, mil ve tığlarını depremzedeler için kullanıp, çocuklar için atkı, bere, kazak ve eldiven ördü.
Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremin tüm Türkiye’de başlattığı seferberliğe Mezitli Belediyesi Örgü Evi kadınları da katıldı. Daha önce öğrenciler ve sınır ötesi harekatta bulunan askerler için ören Mezitlili kadınlar, bu kez şiş, mil ve tığlarını depremzedeler için harekete geçirdi. Örgü Evi'nde bir araya gelen onlarca kadın, deprem nedeniyle evini kaybetmiş olan çocuklar için atkı, bere, kazak ve eldiven ördü.
Aralarında Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın eşi Sembol Tarhan’ın da bulunduğu kadınlar, "Yanı başımızda yaşanan bir acıya bizlerin duyarsız kalması beklenemez. Bu kış ayında çok zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan özellikle kadın ve çocuklarımız için atkı, bere, kazak ve eldiven örüyoruz. Yaptığımız örgüleri Mezitli Belediyesi tarafından gönderilecek yardım malzemelerine ekleyeceğiz. Kadınlarımızın sıcaklığını ne kadar gönderebilirsek o kadar iyi" ifadelerini kullandı.
Mezitli’nin kadınlarının her zaman örnek olmaya devam ettiğinin altını çizen Sembol Tarhan da, "Bizim iyiliksever, güzel yürekli kadınlarımız tüm övgülerin en iyisini hak ediyor. Şimdi de depremzede kadın ve çocuklar için örüyorlar. Ben de elimden geldiğince kendilerine destek olmaya gayret gösteriyorum. Orada zor durumda kalan insanlarımız için herkes elinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyor. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

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