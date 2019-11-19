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Mersinli kadınlardan ’Kübra Aşkın’ cinayeti protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 12:47 | Son Güncelleme

Mersin Kadın Platformu üyeleri, seyir halindeyken aracına çarparak durduran eski kocası tarafından tabanca ile vurularak öldürülen öğretmen Kübra Aşkın cinayetini protesto etti.

Mersinli kadınlardan ’Kübra Aşkın’ cinayeti protestosu

Mersin Kadın Platformu üyeleri, seyir halindeyken aracına çarparak durduran eski kocası tarafından tabanca ile vurularak öldürülen öğretmen Kübra Aşkın cinayetini protesto etti. Katil zanlısının ilk duruşması öncesi açıklama yapıp, slogan atan kadınlar, tepkilerini dile getirdi.
Mersin’de 14 Şubat 2019 tarihinde seyir halindeyken aracına çarparak durduran eski kocası tarafından tabanca ile vurularak öldürülen öğretmen Kübra Aşkın cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşma öncesi Mersin Adliyesi önünde bir araya gelen Mersin Kadın Platformu üyeleri, kadın cinayetlerine tepkilerini dile getirdi. Kadınlar adına konuşan Gizem Tatar, öldüren sevgi istemediklerini belirterek, "Bir önceki duruşmada çok tanıdık olduğumuz bir savunmayla haksız tahrik indiriminden medet uman katil erkek ödüllendirilmesin diye buradayız. Katil erkek ’çok seviyordum, aldattı, keşke vazgeçecek kadar sevseydim’ gibi ifadelerle haksız tahrik indirimine sarıldı. Kadınları katledip ’aşk’ dedikleri şeyin ’çürümüş erkeklik’ olduğunu teşhir etmekten vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.
Kadın cinayetlerinin önlenebileceğini kaydeden Tatar, "İstanbul Sözleşmesi uygulanırsa, 6284 sayılı yasa uygulanırsa kadın cinayetleri önlenebilir. Bu her 3 davanın da ortak özelliği, kız kardeşlerimizin hayatına eşleri ya da eski eşleri tarafından kastedilmiştir. Buradan Kübra öğretmenin, Nurcan’ın ve Cemile’nin davalarından önce yargıya İstanbul Sözleşmesi’nin 43. maddesini hatırlatıyoruz. Kübra’nın, Cemile’nin katilleri ’çok aşıktım’ diyerek haksız tahrik indirimi almasın diye, Nurcan’ı saatlerce rehin alan eşi iyi hal indirimi almasın, Nurcan’ın ’yaşamak istiyorum’ çığlığı çoğalsın diye Mersin Adliyesinde davaların takipçisi olacağız. Erkek adalet değil gerçek adalet sağlansın diye burada olacağız. Çünkü ölmek değil yaşamak istiyoruz. Kübra için, Cemile için ve öldürülen kadınlar için adalet istiyoruz. Ve bir kişi daha eksilmek istemiyoruz" dedi.

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