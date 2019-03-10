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Mersinli muhtar adayından Cem Yılmaz'a bu kez de 'mangal' daveti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 10:23 | Son Güncelleme

MERSİN'in Selçuklar Mahallesi muhtar adayı Recep Ekin (34), sosyal medya hesabından kendisine yanıt veren Cem Yılmaz'ı 'mangal'a davet etti.

Mersinli muhtar adayından Cem Yılmaz'a bu kez de 'mangal' daveti

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'in Selçuklar Mahallesi muhtar adayı Recep Ekin (34), sosyal medya hesabından kendisine yanıt veren Cem Yılmaz'ı 'mangal'a davet etti. Ekin, "Seçimi kazandığımda onunla birlikte mangal yakmak istiyoruz. Her zaman onun yanındayız" dedi.
31 Mart seçimlerine sayılı günler kalırken, yerel yönetimlerde söz sahibi olmak isteyen adaylar farklı propaganda yöntemleri deniyor. Mersin'de yaşayan ve doğup büyüdüğü Selçuklar Mahallesi'ne muhtar olarak hizmet etmek isteyen Recep Ekin de twitter'dan iletişime geçtiği ünlü komedyen Cem Yılmaz'a, 'Abi ben Selçuklar Mahallesi muhtar adayıyım. Bana destek videosu yapar mısın? Para pulla işim olmaz sadece destek ol sahip çık abi. Güzel bir reklamım olsa çok mutlu olurdum. Her şey para değil şu yalan dünyada' ifadelerinin yer aldığı mesaj gönderip, destek istedi.
Cem Yılmaz da muhtar adayı Recep Ekin'e, 'Sevgili Recep Bey, muhtarlık yarışında size başarılar dilerdim ama sizi tanımıyorum… Diğer adaylarla ilgili bilgi verebilir misiniz dürüstçe fikrimi söyleyeyim. Sonuçta Türkiye kazanacak! Sevgiler' şeklinde yanıt verdi.
Yılmaz ve Ekin arasındaki bu diyalog haberlere konu olurken, seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Recep Ekin, duygu ve düşüncelerini dile getirdi.
Özel güvenlik görevlisi olarak görev yaptığını ancak seçimler nedeni ile işinden istifa ettiğini dile getiren Ekin, "Sosyal medyada Cem Yılmaz abi ile söyleşim oldu. Kendisi bana yanıt vererek, desteğini iletmiş oldu. Ona çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle de bir araya gelmek isterim. Mahalle ve Türkiye olarak onu çok seviyoruz. Seçimler mahallemize ve ülkemize hayırlı olsun. İnşallah Selçuklar Mahallesi kazanır. Seçimleri kazandığımda Türkiye'nin gururu olan Cem Yılmaz abimizi buraya davet ediyorum. Ona sevgilerimizi iletiyoruz. Kazandığımızda onunla birlikte mangal yakmak istiyoruz. Her zaman onun yanındayız. Hep birlikte Cem Yılmaz'ı Selçuklar Mahallesi'ne bekliyoruz" dedi.
Öte yandan Nurten Ekin ile evli olan muhtar adayı, yaklaşık 3 ay sonra baba olmanın sevincini de yaşayacak.

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Mersinli muhtar adayından Cem Yılmaz'a bu kez de 'mangal' davetiMersinli muhtar adayından Cem Yılmaz'a bu kez de 'mangal' davetiMersinli muhtar adayından Cem Yılmaz'a bu kez de 'mangal' davetiMersinli muhtar adayından Cem Yılmaz'a bu kez de 'mangal' daveti

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