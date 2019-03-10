Mersinli muhtar adayından Cem Yılmaz'a bu kez de 'mangal' daveti

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'in Selçuklar Mahallesi muhtar adayı Recep Ekin (34), sosyal medya hesabından kendisine yanıt veren Cem Yılmaz'ı 'mangal'a davet etti. Ekin, "Seçimi kazandığımda onunla birlikte mangal yakmak istiyoruz. Her zaman onun yanındayız" dedi.

31 Mart seçimlerine sayılı günler kalırken, yerel yönetimlerde söz sahibi olmak isteyen adaylar farklı propaganda yöntemleri deniyor. Mersin'de yaşayan ve doğup büyüdüğü Selçuklar Mahallesi'ne muhtar olarak hizmet etmek isteyen Recep Ekin de twitter'dan iletişime geçtiği ünlü komedyen Cem Yılmaz'a, 'Abi ben Selçuklar Mahallesi muhtar adayıyım. Bana destek videosu yapar mısın? Para pulla işim olmaz sadece destek ol sahip çık abi. Güzel bir reklamım olsa çok mutlu olurdum. Her şey para değil şu yalan dünyada' ifadelerinin yer aldığı mesaj gönderip, destek istedi.

Cem Yılmaz da muhtar adayı Recep Ekin'e, 'Sevgili Recep Bey, muhtarlık yarışında size başarılar dilerdim ama sizi tanımıyorum… Diğer adaylarla ilgili bilgi verebilir misiniz dürüstçe fikrimi söyleyeyim. Sonuçta Türkiye kazanacak! Sevgiler' şeklinde yanıt verdi.